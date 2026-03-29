Bihar Board 10th Result 2026 OUT: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 81.79% छात्र हुए सफल, प्रदेश में पुष्पांजलि और सबरीन परवीन ने किया टॉप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Bihar Board 10th Result 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आज मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के नतीजों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम साझा किए. इस साल परीक्षा में शामिल हुए 16 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. बोर्ड के अनुसार, इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 81.79% रहा है.

परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच किया गया था. बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर परिणाम जारी करने की अपनी परंपरा को इस साल भी बरकरार रखा है. यह भी पढ़े: MP Board Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं-11वीं के नतीजे घोषित, educationportal.mp.gov.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

बेटियों ने फिर गाड़े सफलता के झंडे

इस साल के परिणामों में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है. टॉपर्स की सूची में पुष्पांजलि कुमारी और सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है. दोनों छात्राओं ने समान अंक प्राप्त कर राज्य का मान बढ़ाया है. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि टॉप-10 की सूची में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्रों के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों के छात्रों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है.

रिजल्ट का सांख्यिकीय विश्लेषण

बिहार बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों में से 81.79% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं. प्रथम श्रेणी (First Division) में पास होने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार देखा गया है. बोर्ड ने बताया कि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की तिथियां भी जल्द ही घोषित की जाएंगी, ताकि जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें अवसर मिल सके.

कैसे चेक करें अपना परिणाम?

छात्र अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं. परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और रोल कोड तैयार रखना होगा.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर जाएं.

होमपेज पर 'Metric Annual Exam 2026 Result' लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें.

कैप्चा कोड भरकर 'View' बटन पर क्लिक करें.

आपका मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

शिक्षा मंत्री ने दी बधाई

नतीजों की घोषणा के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड ने जिस पारदर्शिता और गति के साथ परीक्षा और परिणाम का प्रबंधन किया है, वह सराहनीय है. जो छात्र असफल रहे हैं, उन्हें निराश न होने की सलाह देते हुए मंत्री ने उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा के माध्यम से एक और मौका देने की बात कही.