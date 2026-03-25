MP Board Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं-11वीं के नतीजे घोषित, educationportal.mp.gov.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

Representative Image

MP Board Result 2026 Update: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) और स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. छात्र अब अपना परिणाम शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल educationportal.mp.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑनलाइन परिणामों के साथ-साथ संबंधित स्कूलों के माध्यम से भौतिक मार्कशीट का वितरण भी शुरू कर दिया गया है.

ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं परिणाम

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एमपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं के नतीजे पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराए हैं, ताकि छात्र घर बैठे आसानी से अपना स्कोर चेक कर सकें. विभाग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें. भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी होने पर छात्र कुछ समय बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.19% छात्र हुए सफल; results.biharboardonline.com पर ऐसे चेक करें नतीजें

रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के चरण

छात्र नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना एमपी बोर्ड स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in या educationportal.mp.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर "Class 9 Result 2026" या "Class 11 Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें.

अपना लॉगिन विवरण जैसे रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी (SMM ID) दर्ज करें.

'Submit' बटन पर क्लिक करें.

आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

त्रुटियों के सुधार के लिए स्कूल से करें संपर्क

छात्रों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने डिजिटल स्कोरकार्ड पर अंकित सभी विवरणों, जैसे नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम और विषयवार अंकों की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि मार्कशीट में कोई विसंगति या स्पेलिंग की गलती पाई जाती है, तो छात्र सुधार के लिए तुरंत अपने संबंधित स्कूल प्रशासन से संपर्क करें.

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अंक केवल तत्काल जानकारी के लिए हैं. अंतिम और आधिकारिक मार्कशीट केवल स्कूल द्वारा ही प्रदान की जाएगी. छात्र नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल देखते रहें.