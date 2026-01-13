Makar Sankranti School Holiday in Maharashtra: महाराष्ट्र के स्कूलों में 14 जनवरी को छुट्टी रहेगी या नहीं? जानें मुंबई-पुणे समेत अन्य शहरों की लेटेस्ट अपडेट

School Closed | File

Makar Sankranti School Holiday in Maharashtra: महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का पर्व बुधवार, 14 जनवरी 2026 को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा है. त्योहार के नजदीक आते ही छात्रों और अभिभावकों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि कल स्कूलों में आधिकारिक अवकाश रहेगा या नहीं. राज्य के शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार, मकर संक्रांति 'ऐच्छिक' (Optional) अवकाश की श्रेणी में आता है, जिसके कारण अलग-अलग शहरों और स्कूलों में छुट्टियों के नियम अलग-अलग हैं.

मुंबई, पुणे और ठाणे में क्या है स्थिति?

मुंबई और ठाणे के अधिकांश निजी और कॉन्वेंट स्कूलों ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर छुट्टी घोषित कर दी है. हालांकि, कुछ सरकारी स्कूलों और विशिष्ट निजी संस्थानों में नियमित कक्षाएं जारी रह सकती हैं. यह भी पढ़े: UP School Holiday 2026: उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी को सभी स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे, CM योगी ने मकर संक्रांति को लेकर जारी किया संशोधित आदेश

पुणे और नाशिक में भी स्थिति समान है. यहाँ की कई बड़ी शिक्षण संस्थाओं ने संक्रांति की छुट्टी दी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के स्कूलों में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया गया है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल के आधिकारिक मैसेज या डायरी नोट के माध्यम से छुट्टी की पुष्टि अवश्य कर लें।

15 जनवरी को पूरे राज्य में रहेगी सार्वजनिक छुट्टी

भले ही 14 जनवरी की छुट्टी को लेकर स्कूलों में भिन्नता हो, लेकिन गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में पूर्ण अवकाश रहेगा. इसका मुख्य कारण राज्य की 29 महानगरपालिकाओं (मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक समेत) के लिए होने वाला मतदान है. चुनाव आयोग और राज्य सरकार ने वोटिंग के दिन सभी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.

लगातार दो दिन की छुट्टी

मकर संक्रांति और अगले दिन चुनाव होने के कारण, मुंबई और पुणे के कई स्कूलों ने 14 और 15 जनवरी को एक साथ बंद रखने का फैसला किया है। इससे छात्रों को दो दिनों की लंबी छुट्टी मिल रही है। हालांकि, जिन जिलों में चुनाव नहीं हैं, वहां केवल 14 जनवरी की ऐच्छिक छुट्टी का ही प्रावधान लागू होगा.

अभिभावकों को खास सलाह

अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि चुनाव ड्यूटी के कारण कई स्कूलों की इमारतों का अधिग्रहण किया गया है, जिसके चलते भी कुछ स्कूलों में कक्षाओं के समय में बदलाव या छुट्टी की घोषणा की गई है.