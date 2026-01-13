UP School Holiday 2026: उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी को सभी स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे, CM योगी ने मकर संक्रांति को लेकर जारी किया संशोधित आदेश

Yogi Adityanath (Photo- ANI)

UP School Holiday 2026: उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति (Makar Sankranti) के अवसर पर छुट्टियों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में संशोधन करते हुए 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस आदेश के बाद अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों में अवकाश रहेगा.

छुट्टियों की सूची में बड़ा बदलाव

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 नवंबर 2025 को जारी की गई अवकाश सूची में 14 जनवरी को 'प्रतिबंधित अवकाश' (Restricted Holiday) के रूप में रखा गया था. प्रतिबंधित अवकाश स्वैच्छिक होता है और इसमें संस्थान पूरी तरह बंद नहीं होते. हालांकि, अब नए संशोधित आदेश के तहत इसे 'सार्वजनिक अवकाश' (Public Holiday) की श्रेणी में डाल दिया गया है, जिससे पूरे प्रदेश में 15 जनवरी को पूर्ण अवकाश लागू होगा. यह भी पढ़े: President Murmu Wishes: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की शुभकामनाएं; पर्व को बताया भारत की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक

14 या 15 जनवरी? तारीख को लेकर क्यों था भ्रम

मकर संक्रांति की सटीक तिथि को लेकर इस साल काफी भ्रम देखा गया. द्रिक पंचांग और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश (संक्रांति क्षण) 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 बजे हो रहा है.

धार्मिक मान्यता क्या कहती है

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब संक्रांति दोपहर के बाद होती है, तो उसका 'पुण्य काल' और दान-स्नान का विशेष महत्व अगले दिन सूर्योदय के समय बढ़ जाता है. यही कारण है कि शासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक परंपराओं को देखते हुए 15 जनवरी को मुख्य अवकाश के लिए चुना है.

शिक्षण संस्थानों और बैंकों पर असर

मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन राज्य के सभी बोर्डों (UP Board, CBSE, ICSE) के स्कूलों को करना होगा. इसके अलावा:

सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और कोषागार में कामकाज नहीं होगा.

निजी प्रतिष्ठान भी आमतौर पर राज्य सरकार के सार्वजनिक अवकाश का पालन करते हैं, हालांकि अंतिम निर्णय उनके प्रबंधन पर निर्भर करेगा.

शीतलहर का भी दिख रहा है असर

बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय भीषण शीतलहर और कोहरे का प्रकोप भी जारी है. प्रशासन ने पहले ही बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई जिलों में छोटे बच्चों के लिए छुट्टियां बढ़ा दी हैं. मकर संक्रांति का यह अवकाश छात्रों और अभिभावकों के लिए कड़ाके की ठंड के बीच एक बड़ी राहत लेकर आया है.