Maharashtra: डोंबिवली में डॉक्टर ने की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी से विवाद के बाद पी 10 बीयर और खाईं 45 नींद की गोलियां

मुंबई/ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे जिले (Thane) के डोंबिवली इलाके (Dombivali) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक जाने-माने डॉक्टर (Doctor) ने कथित तौर पर 10 बीयर और नींद की 45 गोलियां खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त करने की कोशिश की. यह घटना मंगलवार, 24 फरवरी को हुई। पुलिस के अनुसार, डॉक्टर का अपनी पत्नी के साथ गंभीर विवाद चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया. फिलहाल डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

अस्पताल न पहुंचने पर खुला मामला

घटना का खुलासा मंगलवार सुबह तब हुआ जब डॉक्टर अपने अस्पताल नहीं पहुंचे. वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक अस्पताल चलाते हैं. जब उन्होंने स्टाफ के कई फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तो चिंतित कर्मचारी उनके फ्लैट पर पहुंचे. डोंबिवली ईस्ट स्थित एक हाई-प्रोफाइल हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में डॉक्टर बेहोश मिले. कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

विवाद और मानसिक तनाव की वजह

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि डॉक्टर व्यक्तिगत और पेशेवर तनाव से जूझ रहे थे. जाँच अधिकारियों के अनुसार, डॉक्टर का उनके अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स के साथ कथित प्रेम संबंध था.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया:

'डॉक्टर नर्स के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी मानसिक तनाव में थे. शुरुआती जांच से पता चला है कि नर्स उन पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसके कारण उनका अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता था.'

इसी तनाव के चलते डॉक्टर अपनी पत्नी से अलग एक दूसरे फ्लैट में रहने चले गए थे, जहाँ उन्होंने यह कदम उठाया.

घटनास्थल से मिले साक्ष्य

पुलिस ने उस फ्लैट की तलाशी ली जहाँ डॉक्टर बेहोश मिले थे. वहां से बीयर की लगभग 10 खाली बोतलें और नींद की गोलियों के पत्ते बरामद किए गए हैं. हालांकि, मंगलवार दोपहर तक पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि समय पर इलाज मिलने के कारण उनकी स्थिति अब स्थिर है.

अगला कदम और काउंसलिंग

पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह ठीक होने के बाद डॉक्टर की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग (Psychological Counselling) कराई जाएगी. यह मामला चिकित्सा जगत के पेशेवरों पर बढ़ते निजी और काम के दबाव की ओर भी संकेत करता है.