MHADA लॉटरी 2026: मुंबई में 2640 घरों के लिए आवेदन शुरू; जानें स्थान, पात्रता और आवेदन की अंतिम तिथि

म्हाडा/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

MHADA Lottery 2026: मुंबई (Mumbai) में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है. महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Maharashtra Housing and Area Development Authority) यानी म्हाडा (MHADA) के मुंबई बोर्ड (Mumbai Board) ने सोमवार, 30 मार्च से 2,640 आवासीय इकाइयों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. म्हाडा के उपाध्यक्ष और सीईओ संजीव जायसवाल (Sanjeev Jaiswal) ने दोपहर 3:00 बजे एक औपचारिक समारोह के साथ इस पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया. यह भी पढ़ें: MHADA Mumbai Lottery 2026: मुंबई में म्हाडा का घर खरीदने का सुनहरा मौका, 2,640 घरों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से, यहां जानें एप्लिकेशन सहित अन्य जरूरी डिटेल्स

आय वर्ग के अनुसार घरों का आवंटन

इस लॉटरी में समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए घर आरक्षित किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 145 फ्लैट

145 फ्लैट निम्न आय वर्ग (LIG): 858 फ्लैट

858 फ्लैट मध्यम आय वर्ग (MIG): 1,408 फ्लैट

1,408 फ्लैट उच्च आय वर्ग (HIG): 229 फ्लैट

मुंबई के इन प्रमुख इलाकों में हैं घर

म्हाडा के ये फ्लैट मुंबई के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर स्थित हैं, जिनमें विक्रोली (कन्नमवार नगर), गोरेगांव (पत्रा चॉल और पहाड़ी), बोरीवली (पुराना मागाठाणे और गोराई), चेंबूर (सुभाष नगर), बांद्रा (गांधी नगर), घाटकोपर (पंत नगर) और दादर (लोकमान्य नगर) शामिल हैं. इसके अलावा गिरगांव, वडाला, पवई (कोपरी और तुंगा), मझगांव और एंटॉप हिल जैसे क्षेत्रों में भी घर उपलब्ध हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा

आवेदकों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें:

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 29 अप्रैल, 2026

29 अप्रैल, 2026 बयाना राशि (EMD) जमा करने की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल, 2026

30 अप्रैल, 2026 अस्थायी सूची का प्रकाशन: 5 मई, 2026

5 मई, 2026 दावे और आपत्तियां दर्ज करना: 8 मई तक

8 मई तक अंतिम पात्र सूची का प्रकाशन: 12 मई, 2026

12 मई, 2026 लॉटरी ड्रा (परिणाम): 15 मई, 2026 (सुबह 11:00 बजे)

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है और इसके लिए म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाना होगा. आवेदकों के पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और एक सक्रिय ईमेल आईडी होना अनिवार्य है. इसके अलावा, महाराष्ट्र का अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate), पैन कार्ड और आय का प्रमाण पत्र (Proof of Income) पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है.

यह लॉटरी उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो मुंबई के महंगे रियल एस्टेट बाजार में किफायती दरों पर सुरक्षित और कानूनी रूप से स्पष्ट घर तलाश रहे हैं.