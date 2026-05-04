MHADA Mumbai lottery 2026: म्हाडा का बड़ा तोहफा, मुंबई में 1,221 घरों की कीमतों में 7.5% की कटौती, जानें नई दरें और आवेदन की लास्ट डेट

MHADA Mumbai lottery 2026: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को बड़ी राहत दी है. म्हाडा ने अपनी 'लॉटरी 2026' के तहत बिक्री के लिए उपलब्ध कुल 2,640 घरों में से 1,221 अपार्टमेंट की कीमतों में 7.5% की कटौती करने का निर्णय लिया है. इस फैसले से लॉटरी के लगभग 46% स्टॉक की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदना अब और भी किफायती होगा.
विक्रोली और कांजुरमार्ग क्षेत्रों में कीमतों में कमी
म्हाडा के अनुसार, यह रियायत मुख्य रूप से मुंबई के पूर्वी उपनगर विक्रोली के कनमवार नगर और विक्रोली ईस्ट क्षेत्रों में स्थित इकाइयों पर लागू होगी. मुंबई बोर्ड द्वारा की गई समीक्षा के बाद इन चुनिंदा फ्लैटों की कीमतों को संशोधित किया गया है.
कीमतों में बदलाव के बाद, कनमवार नगर की बिल्डिंग नंबर 2 में 480 फ्लैटों की कीमत, जो पहले 1.45–1.47 करोड़ रुपये के बीच थी, अब घटकर 1.34–1.36 करोड़ रुपये हो गई है. इसी तरह, बिल्डिंग नंबर 3 के 741 फ्लैटों की कीमतें 1.45–1.48 करोड़ रुपये से घटाकर 1.34–1.37 करोड़ रुपये कर दी गई हैं.
मुफ्त पार्किंग का भी मिलेगा लाभ
म्हाडा ने अपनी आधिकारिक घोषणा में यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक फ्लैट के साथ एक कार पार्किंग स्पेस पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा. प्राधिकरण ने आवेदकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और लॉटरी के लिए जल्द आवेदन करें.
सबसे सस्ता और सबसे महंगा घर
म्हाडा लॉटरी 2026 में कीमतों का दायरा काफी विस्तृत है:
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सबसे सस्ता घर: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए मानखुर्द में स्थित है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपये से शुरू होती है.
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सबसे महंगा घर: दक्षिण मुंबई के ताड़देव इलाके में हाई इनकम ग्रुप (HIG) के लिए है. इसकी कीमत 6.82 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. ताड़देव के क्रेसेंट टॉवर में स्थित 1,838 वर्ग फुट के इस अपार्टमेंट को अब तक का सबसे महंगा म्हाडा फ्लैट माना जा रहा है.
महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन प्रक्रिया
म्हाडा द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 14 मई 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. बयाना राशि (EMD) जमा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से 15 मई 2026 तक का समय दिया गया है.
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अस्थायी सूची का प्रकाशन: 22 मई 2026 (दोपहर 3:00 बजे).
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दावे और आपत्तियां: 25 मई 2026 तक.
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अंतिम सूची का प्रकाशन: 29 मई 2026.
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लॉटरी ड्रा की तारीख: 5 जून 2026.
वर्तमान में, लॉटरी के तहत पेश किए गए 2,640 घरों में से लगभग 66% (1,762 फ्लैट) अभी निर्माणाधीन हैं. म्हाडा के ये घर विक्रोली, गोरेगांव, बोरीवली, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर और दादर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं. इच्छुक नागरिक अधिक जानकारी के लिए म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जा सकते हैं.