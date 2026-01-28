Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन से लोग सदमे में, सरकार ने महराष्ट्र में घोषित किया तीन दिनों का राजकीय शोक

(Photo Credits FB)

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजित पवार का निधन हो गया. उनके असामयिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है. इस दुखद घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है.

सरकार ने की राजकीय शोक की घोषणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र में तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की.अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार का जाना राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने उन्हें एक कुशल प्रशासक और जनता का नेता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली और शोक संवेदनाएं व्यक्त की.

राजनीतिक सफर

66 वर्षीय अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वे रिकॉर्ड छह बार राज्य के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और बारामती निर्वाचन क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया। अपनी स्पष्टवादिता और प्रशासनिक कौशल के लिए पहचाने जाने वाले पवार के निधन से राज्य के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई है.

विमान हादसे की जांच

विमान हादसे के बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि दुर्घटना के तकनीकी कारण या अन्य संभावित वजहों का स्पष्ट पता लगाया जा सके।