Ajit Pawar Dies in Plane Crash: बारामती में विमान हादसे में अजित पवार का निधन, PM मोदी सहित अन्य नेताओं ने जताया दुख

Ajit Pawar Dies in Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार, 28 जनवरी 2026 की सुबह पुणे जिले के बारामती में एक दुखद विमान हादसे में निधन हो गया. उन्हें ले जा रहा चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस भीषण हादसे में विमान में सवार अन्य चार लोग सुरक्षा कर्मी और चालक दल के सदस्य भी मारे गए हैं. अधिकारियों ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है, जिससे पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया और परिवार के प्रति संवेदनाएँ जताईं. हैं.

PM मोदी ने जताया शोक

अजित पवार के असामयिक निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा:“श्री अजित पवार जी एक जननेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर गहरा समर्पण और जनसेवा के प्रति मजबूत दृष्टिकोण था। महाराष्ट्र की सेवा में उनकी भूमिका अनुकरणीय थी। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें सर्वप्रिय बनाया। उनका असामयिक निधन अत्यंत स्तब्ध कर देने वाला है. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।” यह भी पढ़े: Ajit Pawar Dies in Plane Crash: नहीं रहे अजित पवार, बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM का निधन, DGCA ने की 5 मौतों की पुष्टि!

पीएम मोदी का पोस्ट

Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R — Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026

बारामती में हुआ दर्दनाक विमान हादसा

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हादसा बुधवार सुबह लगभग 8:45 बजे के करीब हुआ. अजित पवार मुंबई से एक बैठक के बाद अपने गृह क्षेत्र बारामती लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लैंडिंग के समय विमान अनियंत्रित होकर रनवे से टकराया और उसमें भीषण आग लग गई.

बारामती प्रशासन एवं दमकल विभाग ने मौके पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन विमान का अधिकांश हिस्सा जल चुका था और किसी को बचाया नहीं जा सका।

एक अनुभवी प्रशासक और नेता

अजित पवार, जिन्हें महाराष्ट्र में सम्मानपूर्वक “दादा” के नाम से जाना जाता था, राज्य के सबसे अनुभवी राजनीतिक नेताओं में से एक थे। वे रिकॉर्ड छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे और बारामती विधानसभा क्षेत्र से लगातार आठ बार चुनाव जीत चुके थे.

उनकी प्रशासनिक दक्षता, तेज निर्णय क्षमता और कृषि तथा बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा जाता था.

राजनीतिक जगत में शोक की लहर

इस हृदयविदारक घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। नेताओं ने कहा कि अजित पवार के असामयिक निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक अपूरणीय शून्य पैदा हुआ है.