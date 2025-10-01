Mallikarjun Kharge Hospitalized: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु के रमैया अस्पताल में भर्ती

Mallikarjun Kharge Hospitalized: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत मंगलवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी. डॉक्टरों की एक टीम उनकी जांच कर रही है और जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि बीमारी की सही वजह का पता चल सके.

कांग्रेस का बयन

कांग्रेस की ओर से खड़गे की तबीयत को लेकर बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है. वह बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर थे जब उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, स्थिति नियंत्रण में है लेकिन ऐहतियातन उन्हें अस्पताल में निगरानी में रखा गया है. यह भी पढ़े: Sonia Gandhi Hospitalized: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, कोरोना संक्रमण के चलते हुई दिक्कत

डॉक्टरों को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार

डॉक्टरों का कहना है कि सभी जरूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उनके स्वास्थ्य की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.