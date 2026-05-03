Tamil Nadu Assembly Elections Result 2026: मतगणना के दिन चेन्नई में 22,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, चार-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

Tamil Nadu Assembly Elections Result 2026 Counting Day Security Details: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Assembly Elections 2026) के नतीजों से पहले चेन्नई (Chennai) में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. चेन्नई पुलिस कमिश्नर अबिन दिनेश मोडक (Abin Dinesh Modak) ने रविवार को बताया कि 4 मई को वोटों की गिनती के दौरान शहर भर में करीब 22,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. सभी काउंटिंग सेंटर पर चार-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था. मतदान समाप्त होने के बाद चेन्नई पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 16 विधानसभा सीटों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को सशस्त्र पुलिस की निगरानी में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

इन EVM मशीनों को शहर के तीन निर्धारित काउंटिंग सेंटर—क्वीन मैरी कॉलेज (Queen Mary's College), लोयोला कॉलेज (Loyola College) और अन्ना यूनिवर्सिटी (Anna University)—में सुरक्षित रखा गया है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी मशीनें लगातार निगरानी और सुरक्षा में हैं.

कमिश्नर के निर्देशानुसार, तीनों काउंटिंग सेंटर पर व्यापक चार-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और पुलिस उपायुक्त स्तर के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं ताकि सभी नियमों का सख्ती से पालन हो सके.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन केंद्रों पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा रही है और कर्मियों की शिफ्ट के आधार पर तैनाती की गई है, ताकि निगरानी में कोई कमी न हो. काउंटिंग परिसर में प्रवेश को पूरी तरह नियंत्रित किया गया है और केवल वैध पहचान पत्र वाले अधिकृत लोगों को ही अनुमति दी जाएगी.

मतगणना के दिन तीनों केंद्रों के अलावा चेन्नई महानगर के प्रमुख इलाकों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

इस तैनाती में अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, इंस्पेक्टर सहित स्पेशल पुलिस, आर्म्ड पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल होंगे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन व्यापक इंतजामों का उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और बिना किसी घटना के संपन्न कराना है, साथ ही भीड़ नियंत्रण और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है.