Aaj Ka Mausam, 3 October 2025: देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम? जानें दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में बारिश का हाल (Watch Video)

Aaj Ka Mausam

Weather Today, October 3, 2025: अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही देश भर में मौसम ने करवट बदल ली है. कई राज्यों में एक बार फिर बारिश हो सकती है. मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को तैयार रहने और किसी भी परेशानी से बचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है. आज, 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली (Delhi Today Weather) और आसपास के इलाकों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा. सुबह और शाम हल्की ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन दिन में उमस की समस्या हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. फिलहाल बारिश की संभावना बहुत कम मानी जा रही है.

3 अक्टूबर 2025, मौसम पूर्वानुमान (October 3, 2025, Weather Forecast)

उत्तर प्रदेश में आज का मौसम (UP Aaj Ka Mausam)

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि मौसम अचानक बिगड़ सकता है और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. अयोध्या, बहराइच, खीरी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और बांदा जैसे जिलों में लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए. खेतों या खुले इलाकों में जाने से बचें क्योंकि बिजली गिरने का खतरा है.

बिहार में आज का मौसम? (Bihar Aaj Ka Mausam)

अगले कुछ दिनों में बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 3 से 7 अक्टूबर के बीच कई इलाकों में जलभराव हो सकता है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर निकलने और लंबे समय तक खुले इलाकों में खड़े रहने से बचने की अपील की है.

उत्तराखंड में आज का मौसम (Uttarakhand Aaj Ka Mausam)

उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है. देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इन इलाकों में भूस्खलन और जलभराव का भी खतरा है. इसलिए, यात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम (Himachal Aaj Ka Mausam)

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 5 से 7 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश जिलों में गरज, तूफान, ओलावृष्टि और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश हो सकती है. ओलावृष्टि के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है. हालांकि, कई जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिली रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, सोलन, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा में मौसम की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी.

राजस्थान में आज का मौसम (Rajsthan Aaj Ka Mausam)

राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, जयपुर, टोंक, नागौर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, राजसमंद, बूंदी और टोंक समेत कई जिलों में आज मौसम बिगड़ सकता है. इसके चलते गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और दिन में गर्मी का एहसास कम होगा. मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

महाराष्ट्र में आज का मौसम (Maharashtra Aaj Ka Mausam)

अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग (IMD) ने नासिक समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य से मानसून 15 अक्टूबर तक नहीं लौटेगा. इसलिए अगले 15 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान नियंत्रण में रहेगा. मुंबई में भी रुक-रुक कर बारिश हो सकती है.