Tamilnadu Weather Forecast: तमिलनाडु के 7 जिलों में मौसम संबंधी चेतावनी, अगले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाT

चेन्नई, 5 नवंबर : आंध्र प्रदेश तट से दूर बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में बने दबाव के क्षेत्र के कारण तमिलनाडु के मौसम पर प्रभाव पड़ सकता है. राज्य के सात जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने कहा है कि अगले 24 घंटों में तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, पेरम्बलुर, अरियालुर और तिरुचिरापल्ली जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

आंध्र तट के पास बन रहे मौसम तंत्र के कारण तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में नम पूर्वी हवाएं चल रही हैं और घने बादल बन रहे हैं. आरएमसी ने गुरुवार को पेरम्बलुर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, सलेम और धर्मपुरी जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है. चेन्नई में, दिन के अधिकांश समय बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही, जिसके बाद शाम को अचानक हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव और यातायात जाम हो गया. यह भी पढ़ें : Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 यात्रियों की मौत, CM विष्णुदेव साय ने की मुआवजे की घोषणा

गिंडी, मीनांबक्कम, अलवरपेट, नुंगंबक्कम और कोयम्बेडु जैसे इलाकों में तेज बारिश हुई जिससे शाम को यातायात बाधित हुआ और दफ्तर जाने वाले लोग घर लौट रहे थे. उपनगरों में भारी बारिश का असर देखने को मिला. अलंदूर, पल्लवरम, क्रोमपेट, तांबरम और वंडालूर में भारी बारिश हुई जिससे जीएसटी रोड के प्रमुख हिस्सों में पानी भर गया. पेरुंगलथुर में जलभराव वाली सड़कों पर वाहनों की धीमी गति से आवाजाही के कारण यातायात ठप हो गया, जबकि सेलयूर में बारिश का पानी जमा होने से वाहन चालकों को भारी असुविधा हुई. उत्तर और पश्चिम में, पूनमल्ली, चेंबरमबक्कम, चेनीरकुपम और वेल्लापंथावडी में भारी बारिश हुई जिससे कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया. वेल्लापंथावाड़ी सर्विस रोड पर जलभराव इतना ज्यादा था कि बाढ़ रोकने के लिए एक ट्रक शोरूम के सामने 300 से अधिक रेत के बोरे रखे गए.

डेल्टा क्षेत्र में, तिरुवरूर में ओल्ड बस स्टैंड, साउथ रोड, विजयपुरम और वलवक्कल जैसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ एक घंटे से ज्यादा समय तक भारी बारिश हुई. किसानों ने चिंता जताई क्योंकि ताजा बारिश ने धान के खेतों को फिर से जलमग्न कर दिया, जिन्हें पिछली बारिश के बाद अभी-अभी पानी से साफ किया गया था. आरएमसी ने तटीय और डेल्टा जिलों के निवासियों से सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से बचने का आग्रह किया है, और चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कम दबाव का क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी में मध्यम से भारी बारिश का कारण बन सकता है.