Bilaspur Train Accident Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 यात्रियों की मौत, CM विष्णुदेव साय ने की मुआवजे की घोषणा

Bilaspur Train Accident Update: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा (Train Accident) हुआ है. लालखदान के पास हावड़ा रूट पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी आमने-सामने से टकरा गई. इस दौरान यात्री ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे में मृतकों की संख्या 4 से बढ़कर 11 हो गई है. 20 यात्री घायल हैं. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई.

बताया जा रहा है कि मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने रेस्क्यू टीम और मेडिकल यूनिट लगातार ऑपरेशन चला रही है. इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन भी मदद के लिए मौके पर मौजूद है. इसी क्रम में रेलवे ने कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया है. ट्रेन हादसे में घायलों का बिलासपुर के सिम्स, रेलवे अस्पताल और अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है. एसईसीआर ने ट्रेन हादसे में मृतकों और घायलों की सूची जारी की है, जिनमें मथुरा भास्कर (55), चौरा भास्कर (50), शत्रुघ्न (50), गीता देबनाथ (30), मेहनिश खान (19), संजू विश्वकर्मा (35), सोनी यादव (25), संतोष हंसराज (60), रश्मि राज (34), ऋषि यादव (02), तुलाराम अग्रवाल (60) अराधना निषाद (16) सहित 20 लोग हैं. यह भी पढ़ें : Mumbai Monorail Trial Run: मुंबई मोनोरेल ट्रायल रन के दौरान वडाला के पास बीच रास्ते में रुकी, तकनीकी समस्या दूर करने की कोशिश; VIDEO

फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हालांकि अभी हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है. हादसा इतना जबरदस्त था कि यात्री ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई. रेलवे ने बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. इस हादसे से जुड़ी सही जानकारी और घायलों की स्थिति जानने के लिए लोग हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. चंपा जंक्शन के लिए 808595652, रायगढ़ के लिए 975248560, और पेंड्रा रोड के लिए 8294730162 नंबर जारी किए गए हैं.

इसके अलावा, सीधे दुर्घटना स्थल पर भी दो हेल्पलाइन नंबर 9752485499 और 8602007202 उपलब्ध कराए गए हैं, जिन पर संपर्क करके तुरंत जानकारी ली जा सकती है. रेलवे ने बताया कि सभी हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय रहेंगे ताकि यात्रियों के परिजन तुरंत जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिलाधिकारी से सीधे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़े और उन्होंने घटना के संबंध में जिलाधिकारी संजय अग्रवाल से जानकारी ली है. छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ट्रेन हादसे में मृत यात्रियों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की गई है. बिलासपुर ट्रेन हादसे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गहरा दुख प्रकट किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. दीपक बैज ने सरकार से मांग की है कि राहत एवं बचाव कार्य में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए.