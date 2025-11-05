Mumbai Monorail Trial Run: मुंबई मोनोरेल ट्रायल रन के दौरान वडाला के पास बीच रास्ते में रुकी, तकनीकी समस्या दूर करने की कोशिश; VIDEO

Mumbai Monorail Trial Run: मुंबई में बुधवार को मोनोरेल ट्रेन का ट्रायल रन चल रहा था, लेकिन वडाला के पास ट्रेन अचानक रुक गई. यह पहली बार नहीं है जब मोनोरेल ट्रेन चलते-चलते बीच में रुकी हो. इससे पहले भी कई बार तकनीकी समस्याओं के कारण ट्रेन रुक चुकी है, लेकिन इस बार यह समस्या ट्रायल रन के दौरान हुई है. जो लोगों के लिए कीस बड़े राहत से कम नहीं हैं.
मोनोरेल ट्रायल रन के बीच रास्ते में रुकी
मोनोरेल रूकने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन अचानक बीच रास्ते में रुक गई. वहीं ट्रेन रूकने के बद दमकल की टीम को सूचना मिलने के बाद मौके पर फ़ौरन पहुंची. यह भी पढ़े: Mumbai Monorail Update: मुंबई मोनोरेल में फिर आई तकनीकी खराबी, वडाला में अचानक ठप पड़ने से ट्रेन में यात्री फंसे; देखें VIDEO
मोनोरेल ट्रायल रन के दरों वडाला में रुकी
Mumbai Monorail train halts mid-ride near Vadala during trial run.#Mumabi #MonoRail pic.twitter.com/jb10aZrxGy
— LMS ✏️ (@Lalmohmmad) November 5, 2025
मौके पर दमकल और तकनीकी टीम मौजूद
फिलहाल मौके पर दमकल और तकनीकी टीम मौजूद हैं और वे समस्या को जल्द से जल्द हल करने के प्रयास कर रहे हैं. मुंबई मोनोरेल की तरफ से आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी तकनीकी खामियों को रोकने के लिए नियमित जांच और रख-रखाव को और मजबूत किया जा रहा है. जिसके लिए यह ट्रायल रन किया अजा रहा है.