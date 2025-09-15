Mumbai Monorail Update: मुंबई मोनोरेल में फिर आई तकनीकी खराबी, वडाला में अचानक ठप पड़ने से ट्रेन में यात्री फंसे; देखें VIDEO
 Mumbai Monorail Update: मुंबई की मोनोरेल सेवा में एक बार फिर तकनीकी खराबी ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सोमवार सुबह-सुबह जब लोग मुंबई मोनो रेल में सवार होकर आफिस के लिए निकले. लेकिन वडाला इलाके के पास मोनोरेल ट्रेन अचानक रुक गई, जिसके चलते दर्जनों यात्री ट्रेन के अंदर फंसे रह गए.

अफरा-तफरी का माहौल, वीडियो भी सामने आए

घटना के बाद ट्रेन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि यात्री ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं और परेशान नजर आ रहे हैं. कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल भी उठाए हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Resumes: 7 महीने के अंतराल के बाद फिर शुरू हुई मुंबई मेट्रो, इन नियमों का पालन अनिवार्य

मुंबई मोनोरेल में फिर आई तकनीकी गड़बड़ी

तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिश जारी

जानकारी के अनुसार, फिलहाल तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिश जारी है. अगर समस्या जल्द नहीं सुलझती है, तो दमकल विभाग की टीम की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा. दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और स्थिति पर नज़र बनाए हुए है.

बार-बार आ रही हैं तकनीकी समस्याएं

यह पहली बार नहीं है जब मुंबई मोनोरेल में ऐसी तकनीकी समस्या आई हो.

अगस्त 2025 में भी भारी बारिश के चलते मोनोरेल सेवा ठप पड़ गई थी, जिसके बाद यात्रियों को दमकल विभाग की मदद से बाहर निकाला गया था. बार-बार हो रही इस तरह की समस्याओं ने मोनोरेल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यात्रियों की मांग

लगातार आ रही तकनीकी खराबियों से नियमित रखरखाव और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं. यात्री चाहते हैं कि मुंबई मोनोरेल सेवा को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए समय-समय पर तकनीकी जांच और सुधार कार्य किए जाएं.