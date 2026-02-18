Delhi Weather Today, February 18, 2026: दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, झमाझम बारिश और गरज के साथ बदला मिजाज; IMD ने जारी किया 'येलो अलर्ट'

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Delhi Weather Today, February 18, 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) और आसपास के इलाकों (NCR) में आज, बुधवार 18 फरवरी 2026 की सुबह बारिश और घने बादलों के साथ हुई. इस सप्ताह की शुरुआत में फरवरी की असामान्य गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों के लिए यह बदलाव बड़ी राहत लेकर आया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने पूरे दिल्ली-NCR क्षेत्र के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें दिनभर रुक-रुक कर बूंदाबांदी और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. मौसम में आए इस अचानक बदलाव का मुख्य कारण एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) है, जो उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर रहा है. सोमवार को दिल्ली ने इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया था, जब पारा 31.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था. आज की बारिश ने इस तपिश पर लगाम लगा दी है. यह भी पढ़ें: आज का मौसम: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, शिमला में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें ताजा अपडेट

आज के तापमान का अनुमान:

अधिकतम तापमान: 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान: 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. हवा की स्थिति: दोपहर में 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

वायु गुणवत्ता (AQI) और दृश्यता की स्थिति

बारिश के बावजूद दिल्ली की हवा की सेहत में बहुत बड़ा सुधार नहीं दिखा है. बुधवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 327 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. हालांकि, मौसम विभाग का मानना है कि बारिश से धूल के कणों में कुछ कमी आ सकती है। इसके अलावा, गुरुवार सुबह हल्की धुंध (Shallow Fog) रहने की भी संभावना जताई गई है.

दिल्ली लाइव मौसम पूर्वानुमान और अपडेट

पूरे उत्तर भारत पर असर

यह मौसमी बदलाव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। IMD ने पड़ोसी राज्यों के लिए भी चेतावनी जारी की है:

NCR क्षेत्र: गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. पड़ोसी राज्य: हरियाणा (सोनीपत, झज्जर), उत्तर प्रदेश (बागपत, मोदीनगर) और राजस्थान के अलवर में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है.

हरियाणा (सोनीपत, झज्जर), उत्तर प्रदेश (बागपत, मोदीनगर) और राजस्थान के अलवर में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है. पहाड़ी इलाके: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी है.

आने वाले दिनों का हाल

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बादल और बारिश का सिलसिला गुरुवार दोपहर तक जारी रह सकता है. 20 फरवरी से आसमान साफ होने की उम्मीद है, लेकिन सुबह के समय धुंध बनी रहेगी. सप्ताह के अंत तक धूप निकलने के साथ तापमान में फिर से धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी.