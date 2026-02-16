आज का मौसम: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, शिमला में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें ताजा अपडेट

Delhi Weather (Photo Credits: ANI)

Weather Forecast Today, February 16: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए नवीनतम मौसम बुलेटिन जारी किया है. विभाग के अनुसार, आज यानी 16 फरवरी 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिसका सीधा असर उत्तर-पश्चिम भारत और हिमालयी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा. इसके चलते आने वाले दो दिनों में कई राज्यों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है.

उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 फरवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, February 13: मुंबई, दिल्ली समेत इन शहरों में कैसा रहेगा आज का मौसम, IMD का ताजा अपडेट

मेट्रो शहरों का हाल: दिल्ली, मुंबई और अन्य

महानगरों की बात करें तो आज यानी सोमवार को अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है:

दिल्ली: राजधानी में आज आसमान साफ रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा (Mist) देखने को मिल सकता है. अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम तापमान 13°C रहने की उम्मीद है.

मुंबई: मुंबई और आसपास के इलाकों में मौसम गर्म और उमस भरा बना रहेगा. यहां आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 29°C तक जा सकता है.

बेंगलुरु और चेन्नई: दक्षिण भारत के इन शहरों में आज मौसम शुष्क रहेगा. चेन्नई में हल्की तटीय हवाएं चल सकती हैं, जबकि बेंगलुरु में अधिकतम तापमान 33°C रहने का अनुमान है.

कोलकाता: कोलकाता में आज बारिश की कोई चेतावनी नहीं है और मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा.

अन्य राज्यों में मौसम की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 16-17 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण उमस भरी गर्मी का अहसास होगा.

तापमान में उतार-चढ़ाव

IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3°C की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद फिर से गिरावट आने की संभावना है. पहाड़ी राज्यों जैसे शिमला में आज ठंड बरकरार रहेगी, लेकिन आने वाले दो दिनों में यहां ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है.