Weather Forecast Today: IMD का अलर्ट, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी-बारिश की संभावना, जानें दिल्ली-मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर मौसम अपडेट (Photo Credits: IANS)

Weather Forecast Today, February 19: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए नवीनतम मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के प्रभाव के कारण 19 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.

पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम का हाल

IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 18 फरवरी से सक्रिय हुआ है, जिसका असर आज भी जारी रहेगा. इसके चलते उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. वहीं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने की स्थिति बनी रह सकती है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, February 18: दिल्ली-NCR में बारिश का ‘येलो अलर्ट’, पहाड़ों पर बर्फबारी; जानें मुंबई से कोलकाता तक अपने शहर का हाल

महानगरों का पूर्वानुमान: दिल्ली से मुंबई तक

देश के प्रमुख महानगरों में आज बारिश की संभावना काफी कम है. मौसम की भविष्यवाणी करने वाली सेवा 'विंडी' और स्थानीय आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में आज, 19 फरवरी को बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

दिल्ली: राजधानी में आज आसमान साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा (Mist) देखने को मिल सकता है. अधिकतम तापमान 26-28°C और न्यूनतम तापमान 12-14°C के बीच रहने का अनुमान है.

मुंबई: मायानगरी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और उमस भरा बना रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 29°C के आसपास रहने की उम्मीद है.

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में भी गुरुवार को बारिश की कोई आधिकारिक चेतावनी जारी नहीं की गई है, जिससे पर्यटकों को धूप भरी ठंड का अहसास होगा.

दक्षिण और पूर्वी भारत की स्थिति

हैदराबाद और कोलकाता में भी आज मौसम सामान्य रहेगा और किसी भी तरह की बारिश की चेतावनी नहीं है. हालांकि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 19 फरवरी को छिटपुट स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है.

तापमान में बदलाव के संकेत

मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4°C की गिरावट का अनुमान लगाया है. इसके विपरीत, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों में तापमान में 2-3°C की वृद्धि देखी जा सकती है, जो गर्मी की शुरुआती आहट का संकेत है.