Weather Forecast Today, February 18: दिल्ली-NCR में बारिश का 'येलो अलर्ट', पहाड़ों पर बर्फबारी; जानें मुंबई से कोलकाता तक अपने शहर का हाल

Weather Forecast Today, February 18: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत उत्तर भारत (North India) के कई हिस्सों में आज, 18 फरवरी 2026 की सुबह बारिश और गरज-चमक के साथ हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के प्रभाव के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश (Rain) और हिमालयी क्षेत्रों (Himalayan Region) में बर्फबारी (Snowfall) का अनुमान जताया है. दिल्ली-NCR में सोमवार को रिकॉर्ड गर्मी के बाद हुई इस बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज की है, जिससे लोगों को तेज धूप से राहत मिली है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: IMD का अलर्ट, उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी; जानें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR: बारिश का 'येलो अलर्ट' और तेज हवाएं

मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. आज दिनभर रुक-रुक कर हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है.

हवा की गति: दोपहर में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

दोपहर में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तापमान: अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम तापमान 14°C के आसपास रहने का अनुमान है.

उत्तर भारत: पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में ओलावृष्टि

पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है:

पहाड़ी क्षेत्र: शिमला , जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना है.

, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना है. मैदानी इलाके: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बिजली कड़कने के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) का अलर्ट जारी किया गया है.

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बिजली कड़कने के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत और मोदीनगर जैसे इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है.

मुंबई, बेंगलुरु और दक्षिण भारत का हाल

उत्तर भारत में जहां बारिश का माहौल है, वहीं पश्चिम और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में मौसम शुष्क बना रहेगा.

मुंबई: मायानगरी में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. यहां मौसम गर्म और उमस भरा बना रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 33-35°C तक जा सकता है.

मायानगरी में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. यहां मौसम गर्म और उमस भरा बना रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 33-35°C तक जा सकता है. बेंगलुरु और चेन्नई: इन दोनों शहरों में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है. सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है, लेकिन दिनभर धूप खिली रहेगी.

इन दोनों शहरों में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है. सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है, लेकिन दिनभर धूप खिली रहेगी. हैदराबाद: यहां भी किसी प्रकार की बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कोलकाता और पूर्वोत्तर भारत

कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. हालांकि, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 18-19 फरवरी को छिटपुट बारिश हो सकती है. यह भी पढ़ें: Delhi Weather Today, February 18, 2026: दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, झमाझम बारिश और गरज के साथ बदला मिजाज; IMD ने जारी किया 'येलो अलर्ट'

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह मौसमी सिस्टम 19 फरवरी की दोपहर तक सक्रिय रहेगा. इसके बाद आसमान साफ होने लगेगा. हालांकि, इस बारिश के बाद उत्तर भारत में सुबह के समय हल्की धुंध (Mist) बढ़ सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी.