Weather Forecast Today: IMD का अलर्ट, उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी; जानें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, February 17: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के कारण आज, 17 फरवरी को उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना जताई है. हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में छिटपुट वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. इसके विपरीत, देश के प्रमुख महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है. इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 17 और 18 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी छिटपुट वर्षा का अनुमान लगाया गया है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, February 14: दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया बारिश और पश्चिमी विक्षोभ का ताजा अपडेट

मुंबई सहित प्रमुख महानगरों का हाल

महानगरों की बात करें तो आज मौसम ज्यादातर स्थिर रहने की उम्मीद है. मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट 'विंडी' और आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी:

दिल्ली: राजधानी में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध देखी जा सकती है. न्यूनतम तापमान 13°C और अधिकतम 28°C के आसपास रहने का अनुमान है.

मुंबई: मायानगरी में मौसम शुष्क बना रहेगा. यहां हल्की धुंध (Haze) के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है.

बेंगलुरु और चेन्नई: दक्षिण भारत के इन शहरों में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है. तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

कोलकाता और हैदराबाद: इन शहरों के लिए भी फिलहाल कोई बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कोहरे और तापमान में बदलाव का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी दी है. मैदानी इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता (AQI) 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है, जिससे सुबह की सैर करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.