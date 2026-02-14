Weather Forecast Today, February 14: दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया बारिश और पश्चिमी विक्षोभ का ताजा अपडेट

रोहतांग दर्रे में ताज़ा बर्फबारी का मज़ा लेते टूरिस्ट (Photo/ANI)

Weather Forecast Today, February 14: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. विभाग के अनुसार, दो लगातार पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश (Rain) और बर्फबारी (Snowfall) की संभावना है. हालांकि, आज 14 फरवरी को राजधानी दिल्ली (Delhi) और आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) समेत अधिकांश बड़े शहरों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, February 13: मुंबई, दिल्ली समेत इन शहरों में कैसा रहेगा आज का मौसम, IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली और उत्तर भारत: खिली धूप और सुबह की धुंध

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध या 'मिस्ट' देखी जा सकती है.

तापमान: दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है.

हवा की गुणवत्ता: दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है, जो आज 380 के पार दर्ज की गई.

मुंबई और दक्षिण भारत: गर्मी का अहसास

मुंबई और कोंकण क्षेत्र में गर्मी का असर बढ़ना शुरू हो गया है. आईएमडी ने कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों के लिए 'गर्म और उमस भरे' (Hot and Humid) मौसम की चेतावनी जारी की है.

मुंबई: यहाँ आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है.

यहाँ आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है. बेंगलुरु और चेन्नई: इन शहरों में भी आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा. बेंगलुरु में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने से सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होगी.

प्रमुख शहरों का आज का तापमान (संभावित)

शहर अधिकतम (∘C) न्यूनतम (∘C) मौसम की स्थिति दिल्ली 27 11 साफ आसमान, सुबह धुंध मुंबई 31 23 उमस भरा और साफ बेंगलुरु 30 15 सुहाना और शुष्क कोलकाता 31 19 मुख्य रूप से साफ शिमला 16 06 आंशिक बादल

मुंबई का आज का मौसम, 14 फरवरी

दिल्ली का आज का मौसम, 14 फरवरी

चैन्नई का आज का मौसम, 14 फरवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 14 फरवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 14 फरवरी

कोलकाता का आज का मौसम, 14 फरवरी

शिमला का आज का मौसम, 14 फरवरी

आने वाले दिनों के लिए अलर्ट: बारिश और बर्फबारी

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 16 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा.