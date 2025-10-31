UP Weather Today: यूपी में 'मोंथा' तूफान का कहर जारी, इन जिलों में आज भी होगी झमाझम बारिश, बढ़ गई ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

यूपी में 'मोंथा' तूफान का असर अभी खत्म नहीं हुआ है, जिससे कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है. (Photo : X)

UP Ka Mausam 31-Oct-2025: बंगाल की खाड़ी से उठा 'मोंथा' तूफान भले ही अब थोड़ा कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका असर अभी भी बाकी है. इस तूफान ने यूपी का मौसम बिगाड़ दिया है. पिछले तीन दिनों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है.

मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी (अलर्ट) जारी की है. राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लोग धूप देखने के लिए तरस गए हैं. राज्य में ठंडी हवाएं चल रही हैं.

ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने न केवल अपने मोटे-मोटे गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, बल्कि अब तो नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है. बारिश की वजह से तापमान लगातार गिर रहा है. पारा गिरने से मौसम ठंडा हो गया है और लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा है.

आज यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

यूपी में 'मोंथा' तूफान का असर आज भी देखने को मिलेगा. प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है. बीते दिन भी लखनऊ और पूर्वी यूपी (पूर्वांचल) में मूसलाधार बारिश हुई थी.

मौसम विभाग (IMD) ने साफ कहा है कि आज 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को भी यूपी में जोरदार बारिश होगी.

इन जिलों में बिजली कड़केगी: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है.

यहां होगी भारी बारिश: गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया और इनके आसपास के इलाकों में बहुत तेज बारिश का खास अलर्ट जारी किया गया है.

अगला एक हफ्ता कैसा रहेगा?

मौसम विभाग की रिपोर्ट को मानें तो यूपी में अभी बारिश से छुटकारा नहीं मिलने वाला है. 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की या तेज बारिश देखने को मिलेगी.

इस बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान और गिरेगा, जिससे कड़ाके की ठंड की पक्की वाली शुरुआत हो जाएगी. अगले पूरे हफ्ते आसमान में बादल छाए रहेंगे और साथ में कोहरा भी परेशान करेगा.