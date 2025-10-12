Aaj Ka Mausam, October 13, 2025: देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम? कई राज्यों में बारिश से मिलेगी राहत, लेकिन बढ़ेगी ठंड

(Photo : X)

Today's Weather, October 13, 2025: देश भर में मानसून का मौसम धीरे-धीरे कम हो रहा है. अक्टूबर के मध्य तक मौसम ठंडा होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कहा है कि 13 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. इन राज्यों को "ग्रीन जोन (Green Zone)" में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि आसमान साफ रहेगा और मौसम सुहावना रहेगा.

ये भी पढें: Kerala Heavy Rain: केरल में भारी बारिश का अलर्ट, अरब सागर पर बने चक्रवात ने बढ़ाई मौसम विभाग की चिंता

दिल्ली में आज का मौसम (Delhi Today Weather)

13 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. दिन में हल्की गर्मी रहेगी, लेकिन शाम और रातें थोड़ी ठंडी रहेंगी.

उत्तर प्रदेश में आज का मौसम (Uttar Pradesh Today Weather)

उत्तर प्रदेश में भी 13 अक्टूबर को मौसम साफ रहने की उम्मीद है. सभी जिलों को "ग्रीन जोन" में रखा गया है. दिन में धूप खिली रहेगी और शाम को हल्की ठंडक रहेगी. मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के दौरान बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है.

बिहार में आज का मौसम (Bihar Today Weather)

13 अक्टूबर को बिहार में बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिन में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और शाम को इसमें गिरावट आएगी.

झारखंड में आज का मौसम (Jharkhand Today Weather)

झारखंड में भी 13 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन में धूप खिली रहेगी और शाम को हल्की ठंडक रहेगी.

पहाड़ी राज्यों आज का मौसम (Uttarakhand, Himachal and Jammu and Kashmir Weather Today)

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 13 अक्टूबर को ठंड का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले हफ्ते में इन पहाड़ी इलाकों में तापमान में और गिरावट आ सकती है. लोगों को सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होगा, हालांकि दिन साफ ​​और धूप खिली रहेगी.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज का मौसम (Today's weather in Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra)

इन राज्यों में भी मौसम सामान्य रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है और सभी ज़िले ग्रीन जोन में हैं. शाम को मौसम सुहावना हो जाएगा और तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी. गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.