China Explosion: हुनान प्रांत के पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 26 लोगों की मौत और 61 घायल; उत्पादन पर लगी रोक (Watch Video)
पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट (Photo Credits: File Image)

बीजिंग, 5 मई: मध्य चीन (Central China) के हुनान प्रांत (Hunan Province) में सोमवार दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट (Massive Explosion at a Firecracker Factory) ने भारी तबाही मचाई है. आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस दुर्घटना में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और 61 अन्य घायल हुए हैं. यह धमाका चांग्शा शहर (Changsha City) के अंतर्गत आने वाले लियूयांग (Liuyang) स्थित 'हुआशेंग फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले कंपनी' (Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co.) के संयंत्र में हुआ. लियूयांग को चीन में आतिशबाजी निर्माण का एक बड़ा केंद्र माना जाता है. यह भी पढ़ें: China Factory Blast Video: चीन की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल, सरकार ने दिए जांच के आदेश

राहत और बचाव कार्य

चांग्शा के मेयर चेन बोज़हांग ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान का मुख्य हिस्सा पूरा कर लिया गया है, हालांकि हताहतों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है. स्थानीय सरकार ने इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिवारों से माफी मांगी है. मेयर ने कहा कि प्रशासन इस दुखद घड़ी में परिवारों के साथ खड़ा है.

विस्फोट की भयावहता और चुनौतियां

आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो के अनुसार, कारखाने में बड़ी मात्रा में तैयार और अर्ध-निर्मित उत्पाद रखे हुए थे, जिनमें आग लगने से लगातार छिटपुट धमाके होते रहे. गोदाम में रखे बारूद के भंडार ने बचाव दल के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया था. इसके अलावा, फैक्ट्री की दीवारों और छतों के ढहने से मलबे में लोग दब गए और बचाव मार्ग भी अवरुद्ध हो गए. सुरक्षा के मद्देनजर लियूयांग के सभी पटाखा निर्माताओं को तत्काल उत्पादन रोकने का आदेश दिया गया है.

चांग्शा में पटाखों की फैक्ट्री में भीषण धमाका

राष्ट्रपति का कड़ा निर्देश

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और घायलों के इलाज के लिए "हर संभव प्रयास" करने का आह्वान किया है. उन्होंने अधिकारियों को विस्फोट के कारणों की तेजी से जांच करने और दोषियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं. राष्ट्रपति ने अन्य उद्योगों में भी जोखिमों की जांच करने और सार्वजनिक सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया है.

लियूयांग का आतिशबाजी इतिहास

लियूयांग शहर का आतिशबाजी उत्पादन से गहरा ऐतिहासिक नाता है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, आतिशबाजी का आविष्कार करीब 618 से 907 ईस्वी के बीच तांग राजवंश के दौरान लियूयांग के पास रहने वाले एक भिक्षु ली तियान ने किया था. उन्होंने ही सबसे पहले खोखले बांस में बारूद भरकर धमाका करने की तकनीक खोजी थी. हालांकि, सुरक्षा मानकों को लेकर यहां अक्सर सवाल उठते रहे हैं और इसी साल फरवरी में भी पटाखा दुकानों में दो बड़े विस्फोट दर्ज किए गए थे.