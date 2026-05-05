China Factory Blast Video: चीन की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में मजदूर घायल, सरकार ने दिए जांच के आदेश

China Factory Blast

China Factory Blast Video: मध्य चीन के हुनान प्रांत में सोमवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने भारी तबाही मचाई है. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 61 अन्य घायल बताए जा रहे हैं. धमाका इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री की इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं.

शाम के समय हुआ जोरदार धमाका

यह दुर्घटना हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा के अंतर्गत आने वाले लियूयांग शहर में हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार शाम करीब 4:40 बजे 'हुआशेंग फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले कंपनी' में यह विस्फोट हुआ. लियूयांग को चीन में पटाखा निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है. धमाके के तुरंत बाद आसमान में काले धुएं का गुबार देखा गया और कई किलोमीटर तक की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं. यह भी पढ़े: Thane Factory Blast Update: डोंबिवली केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हुई, मालिक के खिलाफ FIR दर्ज

चीन की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट

रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट का इस्तेमाल

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बचाव कार्य शुरू किया. मौके पर 480 से अधिक बचावकर्मी और अग्निशमन दल तैनात किए गए हैं. मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए आधुनिक 'रेस्क्यू रोबोट' की भी मदद ली जा रही है. घटनास्थल के पास स्थित ब्लैक पाउडर गोदामों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से आसपास के निवासियों को वहां से हटा दिया गया है ताकि किसी अन्य संभावित विस्फोट से बचा जा सके.

राष्ट्रपति ने मांगी सख्त जवाबदेही

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विस्फोट के कारणों का तुरंत पता लगाया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की कड़ी जवाबदेही तय की जानी चाहिए. इसके साथ ही, उन्होंने देशभर के प्रमुख उद्योगों में सुरक्षा मानकों की जांच करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'रिस्क स्क्रीनिंग' को मजबूत करने के आदेश दिए हैं.

औद्योगिक सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

चीन दुनिया में पटाखों का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन यहां अक्सर औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं. पुलिस ने संबंधित फैक्ट्री के प्रभारी को हिरासत में ले लिया है. वर्तमान में घायलों का उपचार लियूयांग के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. विशेषज्ञों की एक टीम कारणों का विश्लेषण करने के लिए मौके पर मौजूद है.