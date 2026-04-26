White House Dinner Firing: व्हाइट हाउस डिनर हमले की PM मोदी ने की निंदा, बोले- ट्रंप और अधिकारी सुरक्षित, राहत की बात; लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं
Modi-US President Trump (Photo Credits: File Photo)

White House Dinner Firing: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी के एक होटल में 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर' के दौरान हुई सुरक्षा चूक की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. शनिवार रात हुई इस घटना के बाद, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया था, पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी संवेदनाएं और चिंता व्यक्त की हैं. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर व्यक्त की चिंता

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने लिखा, "वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और सकुशल हैं. मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और भलाई के लिए शुभकामनाएं देता हूं."

पीएम मोदी ने अपने संदेश में लोकतंत्र की मर्यादा पर जोर देते हुए आगे कहा, "लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए."

पीएम मोदी पोस्ट

घटना के बाद कार्रवाई

यह घटना वाशिंगटन हिल्टन होटल में तब हुई जब एक हथियारबंद संदिग्ध ने होटल की लॉबी में सुरक्षा चेकपॉइंट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की. इस दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारियों और संदिग्ध के बीच गोलीबारी हुई. इस अफरा-तफरी के बीच सीक्रेट सर्विस ने तत्परता दिखाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुठभेड़ में एक सुरक्षा अधिकारी घायल हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. सुरक्षा कारणों से इस वार्षिक कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा पर जोर

इस घटना ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. पीएम मोदी के अलावा दुनिया के कई अन्य नेताओं ने भी इस हमले की निंदा की है. वर्तमान में अमेरिकी जांच एजेंसियां संदिग्ध के उद्देश्यों और सुरक्षा व्यवस्था में हुई इस बड़ी चूक की जांच कर रही हैं.

यह कार्यक्रम पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों का एक बड़ा वार्षिक जमावड़ा होता है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं. ऐसे में हथियारबंद हमलावर का चेकपॉइंट तक पहुंचना एक गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी का बयान भारत और अमेरिका के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित करता है.

 