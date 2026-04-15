Dalawang OFW Viral Video: क्या नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में हुई 2 पिनय वर्कर्स की गिरफ्तारी? जानें वायरल दावों का सच

डालावांग ओएफडब्ल्यू वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट (Photo Credits: Facebook)

मनीला/दुबई: सोशल मीडिया (Social Media) पर दो महिला विदेशी फिलीपीन श्रमिकों (Two Female Foreign Workers From Philippines) (OFW) से जुड़ा एक विचलित करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद व्यापक स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है. इस वीडियो में कथित तौर पर दोनों महिलाओं को उनके संरक्षण में रह रहे एक नाबालिग (Alaga) के साथ अनुचित कृत्य करते हुए दिखाया गया है. इस घटना ने न केवल फिलीपीन समुदाय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाल सुरक्षा और कार्यस्थल नैतिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, गिरफ्तारी को लेकर इंटरनेट पर चल रहे दावों में अभी तक कोई आधिकारिक सच्चाई सामने नहीं आई है. इस बीच, "OFW Viral Video", "Viral OFW Video", "Viral OFW at Alaga", "Pinay OFW Viral News", "OFW Saudi Viral, "Dalawang OFW Viral Ngayon" और "Viral OFW at Alaga Link" की ऑनलाइन खोजें लगातार बढ़ रही हैं. यह भी पढ़ें: OFW Viral Video: हॉन्ग कॉन्ग में फिलीपीन महिला कामगार से मारपीट का वीडियो फिर वायरल; मामले की जांच जारी

क्या दोनों महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी हैं?

टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है. लेकिन 15 अप्रैल, 2026 तक की जानकारी के अनुसार, फिलीपीन के 'प्रवासी श्रमिक विभाग' (DMW) या 'विदेश मंत्रालय' (DFA) की ओर से ऐसी किसी भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है.

फैक्ट-चेक से पता चलता है कि कई अपुष्ट पेज केवल 'क्लिकबेट' के लिए गिरफ्तारी की खबरें चला रहे हैं. आमतौर पर, विदेशों में फिलीपीन नागरिकों की हिरासत या नाबालिगों के कल्याण से जुड़े मामलों में सरकार औपचारिक बुलेटिन जारी करती है, जो इस मामले में अब तक जारी नहीं किया गया है.

घटना के स्थान को लेकर असमंजस

वीडियो कहाँ शूट किया गया है, इसे लेकर भी काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कुछ नेटिज़न्स का अनुमान है कि यह घटना सऊदी अरब या मध्य पूर्व के किसी अन्य देश की है, लेकिन डिजिटल जांचकर्ताओं को वीडियो में कोई विशिष्ट लैंडमार्क या सांस्कृतिक पहचान नहीं मिली है. सटीक स्थान की जानकारी न होने के कारण संबंधित देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी अभी तक आधिकारिक रूप से इस जांच में शामिल नहीं हो पाई हैं. यह भी पढ़ें: OFW Viral Video Controversy: सऊदी अरब में 'क्रॉप टॉप' पहनकर टहलना दो महिला कर्मियों को पड़ा भारी; वीडियो वायरल होने के बाद कानूनी बहस छिड़ी

डालवांग ओएफडब्ल्यू के वायरल वीडियो पर नेटिजन्स नाराज

सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा चिंताएं

इस वीडियो के वायरल होने के बाद घरेलू कामगारों के आचरण और बच्चों की सुरक्षा पर तीखी बहस छिड़ गई है. जहाँ एक ओर लोग गुस्से में हैं, वहीं दूसरी ओर जागरूक नागरिक और अधिकारी जनता से अपील कर रहे हैं कि वे इस वीडियो को साझा करना बंद करें. वीडियो साझा करना न केवल कानूनी रूप से अपराध है, बल्कि यह इसमें शामिल नाबालिग की पहचान और निजिटी को भी गंभीर नुकसान पहुँचाता है.

सरकार की सलाह

फिलहाल दोनों महिलाओं की पहचान और उनके रोजगार की स्थिति अज्ञात है. जनता को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सरकारी चैनलों पर भरोसा करें और ऑनलाइन 'विजिलेंटिज्म' (स्वयं न्याय करने की कोशिश) से बचें.

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