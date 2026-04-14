'आपका सफल कार्यकाल प्रेरणा का स्रोत है', BJP विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने की बिहार के पूर्व CM नीतीश कुमार की सराहना

सम्राट चौधरी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार (Photo Credits: File Image)

पटना: बिहार की राजनीति (Bihar Politics) में मंगलवार को एक नए अध्याय की शुरुआत हुई. भाजपा विधायक दल (BJP Legislative Party) की बैठक में सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है. इस निर्णय के साथ ही सम्राट चौधरी का बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना लगभग तय हो गया है. उनके नाम पर एनडीए (NDA) के सहयोगियों ने भी अपनी सहमति दे दी है. इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Former Bihar Chief Minister Nitish Kumar) के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके 'सुशासन मॉडल' (Model of Good Governance) की प्रशंसा की. यह भी पढ़ें: Samrat Chaudhary Bihar New CM: सम्राट चौधरी बिहार के होंगे नए मुख्यमंत्री, BJP विधायक दल के नेता चुने गए, कल लेंगे सीएम पद की शपथ

नीतीश कुमार के कार्यकाल को बताया प्रेरणा

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के विदाई संदेश का जवाब देते हुए कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में बिहार विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा. आपका सफल कार्यकाल और सुशासन का मॉडल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है.' चौधरी का यह बयान सत्ता परिवर्तन के दौरान निरंतरता और आपसी सम्मान के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

'पवित्र सेवा का अवसर'

भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी केवल एक राजनीतिक पद नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है. उन्होंने ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ शासन करने और हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में बिहार समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.

सम्राट चौधरी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया

'नीतीश युग' से 'सम्राट युग' की ओर

पटना में हुई भाजपा की बैठक में लिए गए इस निर्णय ने बिहार को आधिकारिक तौर पर 'नीतीश युग' से 'सम्राट युग' की ओर मोड़ दिया है. नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल (2005 से अब तक) को याद करते हुए कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया था. उन्होंने '7 निश्चय-3' (2025-2030) के जरिए बिहार के भविष्य के रोडमैप का भी जिक्र किया. यह भी पढ़ें: Bihar: 'बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब आप पर', नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक में भावुक विदाई

विकास की निरंतरता पर जोर

भले ही राज्य का नेतृत्व बदल रहा है, लेकिन नई सरकार का मुख्य ध्यान विकास की गति को बनाए रखने पर है. नीतीश कुमार ने भी भरोसा जताया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार तेजी से प्रगति करेगा. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, जिससे राज्य में एक नए राजनीतिक नेतृत्व की स्थापना होगी.

इस बदलाव को बिहार की राजनीति में एक प्रतीकात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ अनुभवी नेतृत्व की विदाई और एक नए चेहरे के उदय के बीच विकास के एजेंडे को प्राथमिकता दी गई है.