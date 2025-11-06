Viral Video: शीशे में खुद को देखकर इस जानवर ने किया बेहोश होने का नाटक, लोग बोले- गजब का नौटंकीबाज

आईने में खुद को देखकर जानवर ने किया बेहोश होने का नाटक (Photo Credits: X)

Viral Video: आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि शेर कुएं में अपनी परछाई देखकर उसे दूसरा शेर समझ लेता है और उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद जाता है. दरअसल, कई जानवरों के साथ ऐसा होता है, जब वो अपनी परछाई को पानी में देखते हैं या फिर खुद को आईने में देखते हैं तो अपने जैसा ही दूसरा जानवर समझने की गलती कर बैठते हैं, फिर उनका रिएक्शन भी देखने लायक होता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्हा सा जानवर (Animal) खुद को आईने (Mirror) में देखकर बेहोश होने का नाटक करने लगता है. खुद को देखकर वो ऐसे रिएक्ट करता है, जैसे उसके सामने उसके जैसा ही कोई जानवर नजर आ रहा है, फिर वो ऐसे नाटक करता है, जैसे कि वो बेहोश हो गया हो.

इस वीडियो को एक्स पर @gunsnrosesgirl3 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक ओपस्सम अपने ही प्रतिबिंब से चौंक गया. नाटकीय रूप से ‘मौत का नाटक’ करता है. इस व्यवहार को थानाटोसिस कहते हैं. इस पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए एक शख्स ने लिखा है- भाई, इसको ऑस्कर दो. इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग किसी जानवर ने नहीं की होगी. वहीं एक अन्य ने लिखा है- ये वीडियो न सिर्फ हंसी का डोज है बल्कि ये भी दिखाता है कि जानवर भी इंसानों की तरह नाटक करने में कम नहीं हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: पहली बार खुद को आईने में देख बुरी तरह से घबरा गया भालू, फिर उसने जो किया… देखकर हंस पड़ेंगे आप

खुद को शीशे में देखकर जानवर ने किया बेहोश होने का नाटक

An opossum startled by its own reflection theatrically “ fakes death” This behaviour is called Thanatosis pic.twitter.com/MlZOIYzlxP — Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 5, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नन्हा सा जानवर धीरे-धीरे चलते हुए शीशे के पास पहुंचता है. जैसे ही उसकी नजर शीशे पर पड़ती है, खुद को देखकर उसे ऐसा लगता है कि कोई और जानवर उसके सामने खड़ा है, फिर वो डर के मारे एकदम से जमीन पर गिर जाता है और उल्टा हो जाता है. यह जानवर बेहोश होने का नाटक करता है और ऐसे जताता है जैसे कि वो सच में मर गया हो. इस वीडियो को देखने के बाद अधिकांश लोग उसे गजब का नौटंकीबाज बता रहे हैं.