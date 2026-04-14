Nitish Kumar Last Cabinet Meeting: इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार की पटना में अंतिम कैबिनेट बैठक, वीडियो आया सामने

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Nitish Kumar Last Cabinet Meeting: बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। आज सुबह उन्होंने राज्य सचिवालय में अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मंत्रियों के साथ चर्चा करते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया है. बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट भंग करने की औपचारिक सिफारिश की और अब वे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए राजभवन जा रहे हैं.