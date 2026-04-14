Bihar New CM: बिहार में BJP से सम्राट चौधरी बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री, रेस में नाम सबसे आगे; नीतीश के बेटे निशांत कुमार को सौंपी जा सकती है डिप्टी सीएम की कमान

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Bihar New CM: बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा अध्याय समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। अपने 21 साल के लंबे कार्यकाल के बाद, श्री कुमार आज अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को अपना औपचारिक इस्तीफा सौंपेंगे.हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद, यह उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है.

कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री?

इस्तीफे की औपचारिकता पूरी होने के बाद, एनडीए (NDA) गठबंधन अपने नए नेता का चुनाव करेगा. बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की प्रबल चर्चा है कि राज्य की कमान पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हाथ में होगी. यह भी पढ़े: Bihar New Government Formation: बिहार राजनीतिक बदलाव, नीतीश कुमार आज देंगे CM पद से इस्तीफा, 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की संभावना

सम्राट चौधरी सबसे आगे: वर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं.

निशान कुमार को मिल सकती है जिम्मेदारी: ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार के बेटे, निशांत कुमार (Samrat Chaudhary) नई सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्हें जदयू (JD-U) के हिस्से से उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

आज की आगे की रूपरेखा

राज्य में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आज तेज गति से पूरी की जाएगी:

कैबिनेट बैठक: सचिवालय में नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट बैठक संपन्न हो रही है. विधायक दल की बैठक: दोपहर 3 बजे भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक होगी. इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा। सरकार बनाने का दावा: शाम 5 बजे तक एनडीए के नवनिर्वाचित नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के 15 अप्रैल को पटना में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राज्य की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें अब भाजपा और जदयू के बीच होने वाले इस सत्ता परिवर्तन पर टिकी हैं, जो राज्य के भविष्य के लिए एक नई दिशा तय करेगा।