ENG-W vs IND-W Dream11 Prediction, 2nd T20I Match: ब्रिस्टल में आज इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Dream11 Prediction: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड महिला टीम को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं, जबकि डेब्यू मैच खेल रही नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट चटकाए थे. अब हरमनप्रीत कौर की वापसी के साथ भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगी. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Stats And Preview: दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड और भारत के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में Dream11 फैंटेसी टीम बनाने वाले फैंस के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला पिच रिपोर्ट (ENG-W vs IND-W Pitch Report)

ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यह सतह सपाट रहती है और टी20 क्रिकेट में यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर औसत स्कोर 165 से 175 रन के बीच रहता है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिल सकती है, लेकिन समय के साथ बल्लेबाजी आसान हो जाती है. ऐसे में एक हाईस्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला ड्रीम11 टीम सुझाव (ENG-W vs IND-W Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: एमी जोन्स, ऋचा घोष

बल्लेबाज: जेमिमा रोड्रिग्स, स्मृति मंधाना, हीदर नाइट, सोफिया डंकली

ऑलराउंडर: हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा

गेंदबाज: नंदिनी शर्मा, लॉरेन बेल, सोफी एक्लेस्टोन

कप्तान (Captain): जेमिमा रोड्रिग्स

उपकप्तान (Vice Captain): एमी जोन्स

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (ENG-W vs IND-W Top Fantasy Picks)

जेमिमा रोड्रिग्स ने पहले मुकाबले में 69 रनों की शानदार पारी खेली थी और वह शानदार फॉर्म में हैं. एमी जोन्स ने इंग्लैंड के लिए 67 रन बनाए थे और एक बार फिर बड़ी पारी खेल सकती हैं. हरमनप्रीत कौर की वापसी भारत को और मजबूत बनाएगी. गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा ने डेब्यू मैच में तीन विकेट झटके थे, जबकि लॉरेन बेल नई गेंद से भारत के बल्लेबाजों के लिए खतरा साबित हो सकती हैं. सोफी एक्लेस्टोन भी मध्य ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल, टिली कोर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.