Hajj 2026 Dates: संभावित तारीखें और तीर्थयात्रियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी 1447) के अनुसार, साल 2026 की हज यात्रा मई के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है. खगोलीय गणनाओं और उम्म अल-कुरा कैलेंडर के आधार पर, इस वर्ष हज की रस्में 24 मई 2026 के आसपास शुरू हो सकती हैं. हालांकि, हज की सटीक तारीखों का निर्धारण सऊदी अरब में धुल-हिज्जा (Dhul-Hijjah) का चांद दिखने के बाद ही किया जाएगा.

हज 2026 की संभावित प्रमुख तारीखें

हज की रस्में आमतौर पर पांच से छह दिनों तक चलती हैं. वर्ष 2026 के लिए अनुमानित कार्यक्रम इस प्रकार हो सकता है:

हज की शुरुआत (8 धुल-हिज्जा): 24 मई 2026 (रविवार)

अराफात का दिन (9 धुल-हिज्जा): 25 मई 2026 (सोमवार)

ईद-उल-अजहा (10 धुल-हिज्जा): 26 मई 2026 (मंगलवार)

चांद दिखने की स्थिति के अनुसार इन तारीखों में एक दिन का बदलाव संभव है.

आयु सीमा और पंजीकरण संबंधी नियम

सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने हाल के वर्षों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई डिजिटल कदम उठाए हैं. हज 2026 के लिए भी 'नुसुक' (Nusuk) ऐप के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य रहने की संभावना है.

आयु सीमा की बात करें तो, अब 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, जिन्होंने आवश्यक टीकाकरण पूरा कर लिया है, अपने अभिभावकों के साथ यात्रा कर सकते हैं. जायरीन के लिए कोविड-19, मेनिनजाइटिस और इन्फ्लूएंजा जैसे टीके लगवाना अनिवार्य हो सकता है.

डिजिटल वीजा और नुसुक प्लेटफॉर्म

विदेशी जायरीन के लिए हज वीजा की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स या अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से ही अपना आवेदन जमा करें. बिना वैध हज परमिट के मक्का और अन्य पवित्र स्थलों में प्रवेश वर्जित रहेगा और पकड़े जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है.