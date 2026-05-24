Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर इन हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings को भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

गंगा दशहरा 2026 (Photo Credits: File Image)

Ganga Dussehra 2026 Wishes In Hindi: हिंदू धर्म में वर्षभर मनाए जाने वाले तमाम त्योहारों और व्रतों में गंगा दशहरा (Ganga Dussehra) का एक अत्यंत विशिष्ट और पावन महत्व बताया गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस साल यह पवित्र त्योहार आगामी 25 मई 2026, सोमवार को पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पतितपावनी और मोक्षदायिनी मां गंगा (Maa Ganga) इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, इसलिए इस दिन गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने से मनुष्यों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश होता है.

पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था. सूर्यवंश के प्रतापी राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों (कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए राजा सगर के 60 हजार पुत्रों) की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी.

उनकी अनन्य भक्ति और तप से प्रसन्न होकर ही मां गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हुई थीं. चूंकि मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय पूरी तरह से राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए उन्हें 'भागीरथी' के नाम से भी संबोधित किया जाता है. पृथ्वी पर उनके तीव्र वेग को संभालने के लिए देवाधिदेव महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया था.

1- मानों तो मां गंगा मानवता का कल है,

ना मानों तो सिर्फ एक नदी का जल है.

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

गंगा दशहरा 2026 (Photo Credits: File Image)

2- राजा सगर के पुत्रों का,

काटा था जिसने श्राप,

उस गंगा मां के दर्शन से,

कट जाते हैं सब पाप!

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

गंगा दशहरा 2026 (Photo Credits: File Image)

3- ये पल हो सुनहरा,

दुनिया में नाम हो रौशन तुम्हारा,

दूसरों को दिखाओ तुम किनारा.

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

गंगा दशहरा 2026 (Photo Credits: File Image)

4- हर दिन आपके जीवन में लाए,

सुख-शांति और समाधान,

पाप नाशिनी गंगा मैया को,

श्रद्धापूर्वक तहे दिल से प्रणाम…

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

गंगा दशहरा 2026 (Photo Credits: File Image)

5- मैं हूं चिर निरंतर बहती गंगा,

तार दूंगी तुम्हारी पीढ़ियां,

अगर स्वच्छ रहेगा गंगाजल

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

गंगा दशहरा 2026 (Photo Credits: File Image)

गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है. इस दिन की मुख्य धार्मिक गतिविधियां इस प्रकार हैं: