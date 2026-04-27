Hajj Date 2026: 24 मई से शुरू हो सकती है पवित्र यात्रा; जानें प्रमुख तिथियां और पूरा शेड्यूल

इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक, हज यात्रा 2026 (हिजरी वर्ष 1447) के लिए संभावित तारीखें सामने आ गई हैं. साल 2026 में हज यात्रा रविवार, 24 मई के आसपास शुरू होने की उम्मीद है और यह शुक्रवार, 29 मई तक चलेगी. हालांकि, इन तारीखों की अंतिम पुष्टि सऊदी अरब में जिल-हिज्जा (Dhul Hijjah) का चांद दिखने के बाद ही की जाएगी. दुनिया भर से लाखों मुसलमान इस पवित्र यात्रा के लिए मक्का और मदीना पहुंचेंगे.

हज 2026 का संभावित शेड्यूल

हज की रस्में पांच से छह दिनों तक चलती हैं. वर्तमान कैलेंडर के अनुसार, महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हो सकती हैं:

24 मई (8 जिल-हिज्जा): हज की शुरुआत और मीना में प्रवास.

25 मई (9 जिल-हिज्जा): 'अराफात का दिन' (हज का सबसे महत्वपूर्ण दिन).

26 मई (10 जिल-हिज्जा): ईद-उल-अजहा (बकरीद) और शैतान को कंकड़ मारने (रमी) की रस्म.

27-29 मई (11-13 जिल-हिज्जा): तशरीक के दिन और हज की अंतिम रस्में.

यात्रा की समय-सीमा और तैयारी

सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से तीर्थयात्रियों के सऊदी अरब पहुंचने की अंतिम तिथि 21 मई 2026 निर्धारित की गई है. वापसी की उड़ानें 31 मई से शुरू होकर जून के अंत तक चलने की संभावना है.

भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहले ही आवेदन प्रक्रिया और पासपोर्ट संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. आवेदकों का पासपोर्ट कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना अनिवार्य है.