PAK vs BAN 1st Test Day 2 Live Streaming In India: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, यहां जेन भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव, जानें सभी डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड(Credit: X/Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team 1st Test Match Day 2 Live Streaming And Telecast In India: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 8 मई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर में खेला जा रहा हैं. कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने शुक्रवार को शतक (130 गेंदों में 101) बनाया, जिससे बांग्लादेश ने कराची के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल 85 ओवर में 301/4 पर समाप्त किया. पाकिस्तान द्वारा दोनों बांग्लादेशी सलामी बल्लेबाजों को 10.1 ओवर में सिर्फ 31 रन पर आउट करने के बाद शान्तो ने मोमिनुल हक के साथ तीसरे विकेट के लिए 253 गेंदों पर 170 रन जोड़े, जिन्होंने 91 रन बनाए. स्टंप्स के समय मुश्फिकुर रहीम 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और लिटन दास 35 गेंदों में 8 रन बनाकर नाबाद थे. आज यानी 9 मई को दूसरे दिन का खेला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला, इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स

भारत में इस टेस्ट सीरीज का कोई आधिकारिक टीवी प्रसारण फिलहाल उपलब्ध नहीं होगा. यानी किसी भी स्पोर्ट्स चैनल पर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा. हालांकि, क्रिकेट फैंस इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं. पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मुकाबले का लाइव प्रसारण देखने के लिए यूजर्स को मैच पास या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

PAK vs BAN मैच का समय

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 8 मई से मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट: 8 मई से 12 मई 2026, शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मीरपुर, ढाका

दूसरा टेस्ट: 16 मई से 20 मई 2026, सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिलहट

दोनों टीमों की नजर WTC अंक तालिका पर

पाकिस्तान की कप्तानी शान मसूद कर रहे हैं. टीम में मोहम्मद रिज़वान और शाहीन शाह अफ़रीदी जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है. हालांकि, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हैं. पाकिस्तान फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में पांचवें स्थान पर मौजूद है.

दूसरी तरफ बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शान्तो संभाल रहे हैं. बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. टीम में स्पिन गेंदबाज तैजुल इस्लाम और मेहदी हसन मेराज़ अहम भूमिका निभा सकते हैं. अनुभवी बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम की वापसी से टीम का मध्यक्रम मजबूत हुआ है. बांग्लादेश फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में आठवें स्थान पर है.