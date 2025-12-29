Tata-Ernakulam Train Fire Video: आंध्र प्रदेश में रेल हादसा, टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 बोगियों में लगी भीषण आग, 1 यात्री की मौत

(Photo Credits ANI)

Tata-Ernakulam Train Fire Video: आंध्र प्रदेश के आनकापल्ली जिले के एलेमांचिली कस्बे के पास टाटा–एर्नाकुलम एक्सप्रेस की दो बोगियों में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसके चलते ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह रही कि ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने तुरंत चैन पुलिंग कर किसी तरह ट्रेन को रोक दिया. इसके बाद आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके के लिए रवाना की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में 1 यात्री की मौत हुई है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दो में से एक बोगी पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई थी. लेकिन दमकल की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

घटना के समय अफरातफरी का माहौल

घटना रात करीब 12 बजे हुई. ट्रेन चलते समय अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई. यात्रियों ने ट्रेन के इमरजेंसी चैन को खींचकर ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद रेलवे विभाग को हादसे की सूचना दी गई. लोकोमोटिव पायलट ने तुरंत ट्रेन को रोका, जिससे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. आग लगने के बाद वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रेन से उठती लपटें साफ दिखाई दे रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद पूरे ट्रेन में अफरातफरी मची हुई है. यह भी पढ़े: Train Fire Video: विशाखा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी भीषण आग, प्लेटफार्म मची अफरा-तफरी, हादसे का वीडियो आया सामने

आंध्र प्रदेश में रेल हादसा

आग लगने के कारणों की जांच जारी

अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. रेलवे विभाग ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आग कैसे लगी