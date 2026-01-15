Rajasthan 4th Grade Result 2025 Out: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, rssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें मेरिट चेक

Rajasthan 4th Grade Result 2025 Out : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म करते हुए चतुर्थ श्रेणी (Grade IV) भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज घोषित कर दिया है. बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने आधिकारिक सूचना साझा करते हुए सफल उम्मीदवारों को बधाई दी. अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं.

यह भर्ती राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों में 53,749 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी. सितंबर 2025 में आयोजित इस परीक्षा में राज्य भर से लगभग 21.17 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

परिणाम और तकनीकी समस्या की स्थिति

वर्तमान में परिणाम जारी होने के बाद भारी ट्रैफिक के कारण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ तकनीकी समस्याएं देखी जा रही हैं। वेबसाइट पर लोड बढ़ने से पेज लोड होने में समय लग रहा है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की सलाह दी है और कहा है कि तकनीकी टीम इसे दुरुस्त करने में जुटी है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल (SSO ID) के माध्यम से भी अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं.

RSSB 4th Grade Result: कैसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट?

सफल उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए 'Results' टैब पर क्लिक करें.

अब '4th Grade / Class IV Recruitment 2025: List of Selected Candidates' के लिंक का चयन करें।

आपके सामने एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुलेगी.

इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए इस फाइल को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें.

कट-ऑफ और चयन प्रक्रिया का अगला चरण

बोर्ड ने परिणाम के साथ-साथ श्रेणीवार (Category-wise) कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। जिन अभ्यर्थियों के अंक कट-ऑफ से अधिक हैं, उन्हें अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा.

बोर्ड जल्द ही दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत शेड्यूल और स्थान की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी मूल दस्तावेज तैयार रखें.

भर्ती परीक्षा का संक्षिप्त विवरण

राजस्थान की इस सबसे बड़ी भर्तियों में से एक के लिए कुल 24.71 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। परीक्षा का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2025 तक तीन दिनों में 6 अलग-अलग शिफ्टों में किया गया था। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन (Normalization) पद्धति का उपयोग किया है.