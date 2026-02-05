MHADA Lottery 2026: मुंबई में 120 फ्लैट्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया टली, नई तारीख का इंतज़ार; जानें देरी की वजह और पूरी डिटेल

MHADA Lottery 2026 Online Registration for 120 Flats in Mumbai Delayed: महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) ने अपनी लोकप्रिय “फर्स्ट कम-फर्स्ट सर्व (First Come, First Served- FCFS)” योजना के तहत 120 फ्लैट्स की बिक्री के लिए शुरू होने वाली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है. यह रजिस्ट्रेशन आज यानी 5 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन प्रशासनिक बदलाव और तकनीकी सुधारों के चलते पोर्टल को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. अब मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के हजारों संभावित घर खरीदारों को नई तारीखों की घोषणा का इंतज़ार करना होगा, जो म्हाडा द्वारा जल्द जारी की जाएगी. MHADA E-Auction 2026: म्हाडा ने बढ़ाई 84 दुकानों की ई-नीलामी के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यहां जानें पूरी डिटेल

MHADA Lottery 2026 टली: देरी की वजह क्या है?

म्हाडा अधिकारियों के अनुसार, एफसीएएस स्कीम के तहत बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना को देखते हुए सिस्टम ऑडिट और सर्वर अपग्रेडेशन किया जा रहा है. पिछले अनुभवों में अधिक ट्रैफिक के कारण पोर्टल क्रैश की शिकायतें सामने आई थीं, जिन्हें इस बार टालने के लिए तकनीकी सुधार जरूरी समझे गए हैं.

इसके अलावा, मुंबई बोर्ड और कोंकण बोर्ड के कुछ फ्लैट्स की कीमत और कारपेट एरिया से जुड़ी मामूली तकनीकी त्रुटियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है. म्हाडा ने साफ किया है कि यह देरी अस्थायी है और इसका मकसद वास्तविक खरीदारों के हितों की रक्षा करना है.

MHADA Lottery 2026: 120 फ्लैट्स की पूरी जानकारी

म्हाडा के इस स्टॉक में 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट्स शामिल हैं, जो पहले की लॉटरी में अनसोल्ड रह गए थे.

लोकेशन:

विरार

मीरा रोड

शिरढोण (Shirdhon)

कैटेगरी:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

निम्न आय वर्ग (LIG)

पात्रता (Eligibility):

महाराष्ट्र का वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट

तय आय सीमा के मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य

कीमत (Pricing):

प्राइवेट बिल्डरों की तुलना में काफी कम

MHADA की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अनुरूप

आवेदन प्रक्रिया (Process):

पोर्टल खुलते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

दस्तावेज़ अपलोड

EMD (Earnest Money Deposit) जमा कर पसंदीदा फ्लैट तुरंत बुक

एफसीएफएस स्कीम में कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ नहीं होता, बल्कि पहले भुगतान करने वाले आवेदक को सीधे फ्लैट आवंटित किया जाता है, जिससे यह योजना काफी लोकप्रिय रहती है.

एजेंटों से सावधान रहने की सलाह

म्हाडा ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी अनधिकृत एजेंट या बिचौलिए के झांसे में न आएं. फ्लैट आवंटन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है.

नई रजिस्ट्रेशन तारीखें म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख अखबारों के माध्यम से घोषित की जाएंगी. जिन आवेदकों ने पहले से पोर्टल पर प्रोफाइल बना रखी है, उनके लॉगिन डिटेल्स और अपलोड किए गए दस्तावेज़ मान्य रहेंगे. साथ ही, म्हाडा ने डीजीलॉकर इंटीग्रेशन को दोबारा चेक करने की सलाह दी है ताकि वेरिफिकेशन में देरी न हो.