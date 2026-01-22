MHADA E-Auction 2026: म्हाडा ने बढ़ाई 84 दुकानों की ई-नीलामी के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यहां जानें पूरी डिटेल

मुंबई, 21 जनवरी: मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (MHADA) ने जानकारी दी है कि जिन 84 गैर-आवासीय दुकानों की ई-नीलामी होने वाली थी, उसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. म्हाडा की तरफ से बताया गया कि मुंबई के विभिन्न इलाकों में स्थित 84 गैर-आवासीय दुकानों की ई-नीलामी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब इच्छुक लोग 2 फरवरी 2026, रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. Mumbai MHADA Lottery 2025: मुंबई में घर खरीदने का सुनहरा मौका! दिवाली से पहले म्हाडा निकालेगी 5,000 फ्लैट्स की लॉटरी, जानें डेट, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य डिटेल्स
ई-नीलामी 4 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट पर आयोजित की जाएगी. पात्र पाए गए आवेदकों के लिए यह नीलामी होगी. नीलामी का संयुक्त परिणाम 5 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा.
इस नीलामी में मुलुंड गवनपाड़ा में 4 दुकानें, कुर्ला (स्वदेशी मिल) में 5 दुकानें, कोपरी पवई में 15 दुकानें, मॉडल टाउन, माजसवाड़ी, जोगेश्वरी (पूर्व) में 1 दुकान, सिद्धार्थ नगर, गोरेगांव में 1 दुकान, बिंबिसार नगर, गोरेगांव (पूर्व) में 17 दुकानें, मालवणी, मलाड में 29 दुकानें और चारकोप में 12 दुकानें शामिल हैं.
म्हाडा ने अपनी नई नीति के अनुसार इन दुकानों की आधार कीमत रेडी रेकनर की 100 प्रतिशत व्यावसायिक दर पर तय की है. कीमतों में कमी के बाद म्हाडा मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर ने नागरिकों से इस ई-नीलामी में भाग लेने की अपील की है.
नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. साथ ही 2018 के बाद जारी महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र और तय अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करना अनिवार्य है.
पात्रता की पूरी जानकारी, हर दुकान का विवरण, सामाजिक आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया, नियम व शर्तें, ऑनलाइन आवेदन के निर्देश और सूचना पुस्तिका वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध हैं. बोर्ड ने आवेदकों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले वेबसाइट और सूचना पुस्तिका में दिए गए सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.