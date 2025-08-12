Sarkari Naukari: AAI में बंपर भर्ती... युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1.40 लाख हजार रुपये तक होगी सैलरी

Airport Authority Of India

Government Job: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने देशभर के युवाओं के लिए शानदार नौकरी का मौका दिया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एक्जीक्यूटिव (Junior Executive) के 976 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. अगर आप सरकारी नौकरी के साथ एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है.

आवेदन की तारीखें

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 27 सितंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एएआई की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कितने पद किसके लिए?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुल 976 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर (Junior Executive Architecture) के 11 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर-सिविल (Junior Executive Engineer-Civil) के 199 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रिकल (Junior Executive Engineering-Electrical) के 208 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स (Junior Executive Electronics) के 527 पद और जूनियर एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Junior Executive Information Technology) के 31 पद शामिल हैं.

योग्यता

जूनियर एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बैचलर डिग्री (Bachelor Degree) होना जरूरी है. यह डिग्री आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग (सिविल/इलेक्ट्रॉनिक्स), कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में हो सकती है. इसके अलावा, उम्मीदवार के पास वैध गेट परीक्षा (GATE Exam) का स्कोरकार्ड होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 27 सितंबर 2025 तक की जाएगी. आयु सीमा में आरक्षण के तहत छूट भी दी जाएगी, जैसे एससी/एसटी (SC/ST) उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, ओबीसी (OBC) उम्मीदवारों को 3 साल की छूट और दिव्यांग (PWD) उम्मीदवारों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी.

वेतन और सुविधाएं

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एक्जीक्यूटिव के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें मेडिकल, पेंशन, ट्रैवल अलाउंस जैसी अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे यह नौकरी न केवल स्थिर आय बल्कि अतिरिक्त लाभों के मामले में भी आकर्षक बन जाती है.

आवेदन शुल्क

इन पदों के लिए आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये रखा गया है, जबकि एससी/एसटी और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

आवेदन करने का तरीका

सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाएं.

अब ‘Careers’ सेक्शन में जाकर ‘Junior Executive Recruitment’ के लिंक पर क्लिक करें.

फिर आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.

अब फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें.

अंतिम में फॉर्म सबमिट करे, और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है, जिसमें अच्छा वेतन और कई सुविधाएं मिलेंगी. योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन कर इस मौके का लाभ उठा सकते हैं.