FSSAI Recruitment 2026: युवाओं के लिए खुशखबरी! एफएसएसएआई में नौकरी का मौका, कैसे और कब तक करना है अप्लाई, जानें डिटेल्स

FSSAI Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी (Government Job) की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) ने फूड एनालिस्ट (Food Analyst) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं.

FSSAI द्वारा 11th FAE-2025 (11th Food Analyst Examination 2025) के तहत फूड एनालिस्ट (Food Analyst Post) पदों पर भर्ती की जा रही है. यह एक प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकारी संस्था (Central Government Organisation) में काम करने का सुनहरा अवसर है.

आवेदन की अंतिम तारीख

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और आवेदन की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2025 तय की गई है.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन कर लें.

आवेदन केवल ऑनलाइन मोड

इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) – fssai.gov.in पर जाना होगा.फूड एनालिस्ट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए,'केमिस्ट्री (Chemistry),डेयरी केमिस्ट्री (Dairy Chemistry),माइक्रोबायोलॉजी (Microbiology),फूड सेफ्टी (Food Safety),एग्रीकल्चर साइंस (Agriculture Science) इन विषयों में ग्रेजुएशन (Graduation) अनिवार्य है.इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट (Post Graduation) और पीएचडी धारक (PhD Holders) उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.साथ ही, उम्मीदवार ने Institute of Chemists द्वारा आयोजित Food Analyst Section Examination पास की हो और कम से कम 3 साल का फूड एनालिसिस अनुभव (3 Years Experience in Food Analysis) होना चाहिए.

आवेदन कैसे करें?

FSSAI भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है

सबसे पहले FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट (fssai.gov.in) पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद Recruitment लिंक (Recruitment Link) पर क्लिक करें.

Registration (रजिस्ट्रेशन) करें और जरूरी जानकारी भरें.

लॉग-इन कर पूरा Application Form भरें.

आवश्यक Application Fee जमा करें.

फॉर्म Submit कर दें और भविष्य के लिए प्रिंट सुरक्षित रखें.