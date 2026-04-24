VIDEO: राघव चड्ढा समेत अन्य 7 सांसदों की बगावत के बाद AAP में हड़कंप, संजय सिंह ने BJP के ‘मिशन लोटस’ का बताया हिस्सा, PM मोदी-शाह पर भी साधा निशाना

Sanjay Singh targeted the BJP government (Credit-@VistaarNews)

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की अटकलें तेज हो गई हैं, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर 'पंजाब से गद्दारी' करने का गंभीर आरोप लगाया है. यह आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आई. संजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'मिशन लोटस' का हिस्सा भी बताया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है.

संजय सिंह का तीखा हमला

सूत्रों के अनुसार, संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात किया है. सिंह ने दावा किया कि यह सब भाजपा के 'मिशन लोटस' के तहत हो रहा है, जिसका उद्देश्य विपक्षी दलों में फूट डालना और उनकी सरकारों को अस्थिर करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धनबल और दबाव की राजनीति का इस्तेमाल कर रही है ताकि 'आप' के नेताओं को अपनी ओर खींचा जा सके. हालांकि, राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह भी पढ़े: Raghav Chadha Resigns: केजरीवाल को बड़ा झटका, राघव चड्ढा ने AAP से दिया इस्तीफा, दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के साथ BJP में शामिल होने का ऐलान; VIDEO

संजय सिंह का बयान

राघव चड्ढा के भविष्य पर अटकलें

राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख युवा चेहरा और राज्यसभा सांसद हैं, के पार्टी छोड़ने की खबरें पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में तैर रही थीं. इन अटकलों को संजय सिंह के बयान ने और हवा दे दी है. चड्ढा ने पंजाब विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें पार्टी के रणनीतिकारों में से एक माना जाता है. उनके संभावित निष्कासन या इस्तीफे से पंजाब और राष्ट्रीय राजनीति में 'आप' की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना बाकी है.

राजनीतिक पृष्ठभूमि और आगे की राह

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब देश में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं. 'मिशन लोटस' के आरोप पहले भी कई राज्यों में लगाए जा चुके हैं, जहां विपक्षी दलों के विधायकों या सांसदों ने पाला बदला है. आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है, खासकर पंजाब में जहां उसने हाल ही में सरकार बनाई है. आने वाले दिनों में इस राजनीतिक उठापटक पर और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है, क्योंकि सभी की निगाहें राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.