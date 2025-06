Anupamaa Set Fire Video: मुंबई के फिल्म सिटी में 'अनुपमा' के सेट पर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, AICWA ने की जांच की मांग

मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में आज सुबह लगभग 5 बजे टीवी सीरियल 'अनुपमा' के सेट पर भीषण आग लग गई. दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, हालांकि कूलिंग प्रक्रिया अब भी जारी है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. आग कैसे लगी, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है. लेकिन अनुपमा' के सेट पर लगी की घटना का ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशन (AICWA) ने जांच की मांग की हैं.

बताया जा रहा है कि आग उस समय लगी जब शूटिंग शुरू होने में दो घंटे का समय बचा हुआ था. जानकरी के अनुसार बह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी, और सेट पर कई वर्कर्स तथा क्रू सदस्य मौजूद थे. वहीं उससे दो घटने पहले 5 बजे आग लग गई. जिससे पूरा सेट जलकर खाक हो गया. यह भी पढ़े: Lucknow Fire Video: सड़क पर दौड़ रही कार में अचानक लगी भीषण आग, 3 लोगों ने कूदकर बचाई खुद की जान, लखनऊ का वीडियो आया सामने

Massive Fire Breaks Out on the Set of ‘Anupamaa’ in Mumbai’s Film City – AICWA Demands High-Level Investigation and Accountability

Mumbai, 23rd June 2025 – A major fire broke out early this morning at 5:00 AM on the set of the popular television serial Anupamaa in Film City,… pic.twitter.com/KjxXGyM9mn

— All Indian Cine Workers Association (@AICWAOfficial) June 23, 2025