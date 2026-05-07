Harley Davidson Sprint 440: भारत में 2026 में लॉन्च होगी नई क्रूजर बाइक, जानें कीमत, फीचर्स और डिजाइन डिटेल्स

Harley Davidson Sprint 440: अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन ने अपनी 440cc रेंज को विस्तार देने का ऐलान किया है. कंपनी अब नई हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह नई क्रूजर बाइक 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च हो सकती है. खास बात यह है कि इस बाइक को हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है. Harley Davidson Street 750: हार्ले डेविडसन ने लॉन्च की शानदार बाइक, कीमत 5.47 लाख रुपये

नई स्प्रिंट 440 को हार्ले डेविडसन की एंट्री-लेवल क्रूजर बाइक के तौर पर पेश किया जाएगा. कंपनी ने इस बाइक को पारंपरिक क्रूजर डिजाइन के साथ तैयार किया है, जो हार्ले डेविडसन की क्लासिक स्टाइलिंग को दर्शाता है.

क्लासिक क्रूजर लुक के साथ आएगी Sprint 440

हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440 का डिजाइन “लॉन्ग एंड लो” क्रूजर स्टाइल पर आधारित होगा. शुरुआती डिजाइन स्केच के मुताबिक बाइक में टीयरड्रॉप शेप वाला फ्यूल टैंक, स्कूप्ड राइडर सीट और छोटा रियर फेंडर देखने को मिलेगा.

इस बाइक में 19-इंच का फ्रंट व्हील और 16-इंच का रियर व्हील दिए जाने की उम्मीद है. इसके चलते बाइक की सीट हाइट कम होगी, जिससे अलग-अलग हाइट के राइडर्स को बेहतर कम्फर्ट मिलेगा. बाइक का फ्रंट फोर्क थोड़ा रेक्ड-आउट डिजाइन में होगा, जिससे आरामदायक राइडिंग एक्सपीरियंस मिलने की संभावना है.

इंजन और फीचर्स

नई हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440 में वही 440cc ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलेगा जो X440 में दिया गया है. यह इंजन 27hp की पावर और 38Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा.

फीचर्स की बात करें तो बाइक में Ride-by-Wire टेक्नोलॉजी और Traction Control जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा कंपनी इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी और बेहतर फिनिश भी दे सकती है.

क्या होगी कीमत?

हार्ले डेविडसन ने अभी तक स्प्रिंट 440 की आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत हार्ले डेविडसन X440 रेंज के आसपास हो सकती है.

फिलहाल हार्ले डेविडसन X440 की कीमत 2.35 लाख रुपये से 2.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. वहीं X440 T की कीमत करीब 2.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. ऐसे में Sprint 440 की कीमत भी इसी रेंज में रखी जा सकती है.

भारत में बनेगी और विदेशों में भी होगी एक्सपोर्ट

यह बाइक हीरो मोटोकॉर्प के भारत स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तैयार की जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440 और हीरो मोटोकॉर्प की साझेदारी में बनी पहली ऐसी बाइक हो सकती है, जिसे भारत में लॉन्च करने के बाद ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा.

कंपनी की “Back to Bricks” रणनीति के तहत हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440 को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने और कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है.