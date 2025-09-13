Mumbai Local Train: क्या रविवार को मेगा ब्लॉक रहेगा? क्या सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी? एक क्लिक में जानें सबकुछ

Is There Sunday Mega Block on September 14, 2025: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) से यात्रा करने वालों के लिए इस रविवार यानी 14 सितंबर 2025 को राहत भरी खबर है. आमतौर पर रविवार को अलग-अलग रूटों पर मेगा ब्लॉक (Mega Block on Sunday) लगाया जाता है, लेकिन इस बार सेंट्रल, ट्रांसहार्बर, उरण और वेस्टर्न लाइन पर कोई ब्लॉक नहीं होगा. यानी इन रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना किसी रुकावट के सुविधा मिलेगी. हालांकि, हार्बर लाइन से यात्रा करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना होगा. रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि वडाला रोड और मानखुर्द के बीच 14.5 घंटे का मेगा ब्लॉक लगाया जाएगा.

यह ब्लॉक रविवार सुबह से शुरू होकर दोपहर 1.35 बजे तक रहेगा. इस दौरान हार्बर लाइन (Harbour Line) की ट्रेनों में देरी, रूट परिवर्तन और रद्दीकरण देखने को मिल सकता है.

मुंबई लोकल ट्रेन मेगाब्लॉक: हार्बर लाइन 14 घंटे बाधित

रेलवे की लाइव अपडेट्स पर नजर रखें

यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाएं और रेलवे से मिलने वाले लाइव अपडेट पर नजर रखें. अक्सर देखा गया है कि ब्लॉक के कारण भीड़ अचानक बढ़ जाती है और ट्रेनों की समय-सारिणी बाधित हो जाती है. इसलिए रेलवे ने यात्रियों को पहले ही अलर्ट कर दिया है.

सेंट्रल, ट्रांसहार्बर, उरण और वेस्टर्न लाइनों का परिचालन सामान्य होने से वहां से यात्रा करने वाले यात्री राहत की सांस ले सकते हैं. लेकिन हार्बर लाइन से जुड़ी आवासीय बस्तियों और कार्यालयों में जाने वाले यात्रियों के लिए यह ब्लॉक परेशानी का सबब बन सकता है.

सिर्फ हार्बर लाइन के यात्री ही प्रभावित होंगे

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह ब्लॉक ट्रैक की मरम्मत और जरूरी तकनीकी कार्यों के लिए लगाया जा रहा है. यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन संचालन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसे कार्य जरूरी हैं.

यानी इस रविवार सिर्फ हार्बर लाइन के यात्री ही प्रभावित होंगे, बाकी सभी रूट सामान्य रहेंगे.