मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, टेकऑफ के दौरान गिरा SpiceJet के विमान का पहिया

SpiceJet Flight | PTI

मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया. स्पाइसजेट (SpiceJet) के बॉम्बार्डियर विमान का पहिया टेकऑफ के दौरान अचानक गिर जाने से एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी. विमान में सवार सभी 75 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. यह विमान मुंबई से गुजरात के कांडला के लिए उड़ान भरने वाला था. जैसे ही विमान ने रनवे पर स्पीड पकड़नी शुरू की, अचानक उसका एक पहिया गिर गया. यह देखकर पायलट ने तुरंत टेकऑफ रोक दिया और विमान को सुरक्षित रूप से रनवे पर वापस ले आए. एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत फुल इमरजेंसी घोषित कर दी और सभी रेस्क्यू टीमों को मौके पर तैनात कर दिया.

यात्रियों की सुरक्षित निकासी

विमान में मौजूद यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है. यात्रियों को सुरक्षित लाउंज में ले जाकर वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है.

एयरपोर्ट पर मची अफरातफरी

इस घटना के बाद कुछ समय के लिए रनवे सेवाओं को रोका गया, जिससे कई उड़ानों पर असर पड़ा. हालांकि, स्थिति नियंत्रित होते ही अन्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया.