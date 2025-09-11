स्पाइसजेट की काठमांडू जा रही फ्लाइट को रनवे से लौटना पड़ा वापस, दूसरे विमान ने टेलपाइप में देखी आग

SpiceJet Flight | PTI

नई दिल्ली: गुरुवार को दिल्ली से नेपाल की राजधानी काठमांडू (Kathmandu) जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान SG041 को उस समय रनवे से वापस बुलाना पड़ा, जब एक अन्य विमान के क्रू ने इसके टेल पाइप पर आग जैसी लपटें देखीं. एयरलाइन ने बताया कि कॉकपिट में कोई अलार्म या चेतावनी नहीं मिली, लेकिन पायलटों ने एहतियात के तौर पर विमान को तुरंत वापस लौटाया. स्पाइसजेट ने एक बयान जारी कर कहा, “11 सितंबर 2025 को दिल्ली से काठमांडू जाने वाला हमारा विमान तब वापस बुलाया गया जब दूसरे विमान ने संभावित टेल पाइप फायर की सूचना दी. हालांकि विस्तृत इंजीनियरिंग जांच के बाद विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई गई.” इस घटना के बाद विमान को ग्राउंड कर दिया गया.

सूत्रों के अनुसार, इस घटना की वजह से उड़ान को चार घंटे से ज्यादा की देरी का सामना करना पड़ा. विमान एक बोइंग 737-8 मॉडल था और इसे सुबह रवाना होना था. यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा.

समय पर लिए गए एहतियाती कदमों और त्वरित प्रतिक्रिया के चलते किसी भी तरह की दुर्घटना या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. एयरलाइन ने कहा कि विमान की पूरी जांच के बाद ही इसे दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जाएगा.

टेल पाइप फायर क्या होता है?

एयरबस के सुरक्षा मैनुअल के मुताबिक, टेल पाइप फायर आमतौर पर इंजन स्टार्ट या शटडाउन के दौरान होता है. यह तब होता है जब इंजन के दहन कक्ष या टरबाइन एरिया में ज्यादा ईंधन जमा हो जाता है. चूंकि यह आग इंजन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित रहती है, इसलिए इसे पहचानने के लिए कोई विशेष डिटेक्टर नहीं होते.

इस तरह के फायर की पहचान अक्सर ग्राउंड क्रू, केबिन क्रू या एयर ट्रैफिक टावर की विजुअल रिपोर्ट के जरिए होती है. यही कारण है कि स्पाइसजेट पायलटों ने तुरंत एहतियात बरती और उड़ान को सुरक्षित तरीके से वापस बुलाया.