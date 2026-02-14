Chaksu Road Accident: जयपुर-कोटा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर में घुसी कार; मध्य प्रदेश के 5 लोगों की दर्दनाक मौत (Watch Video)
चाकसू में कोटा-जयपुर हाईवे पर कार ट्रेलर से टकरा गई (Photo Credits: PTI)

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर (Jaipur) जिले के चाकसू (Chaksu) में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई. यह हादसा कोटा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (Kota–Jaipur National Highway) (NH-52) पर तिगरिया मोड़ के पास सुबह करीब 5:30 बजे हुआ. सभी मृतक मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) के रहने वाले थे. पुलिस के अनुसार, कार मध्य प्रदेश से जयपुर की ओर जा रही थी, तभी चालक को नींद की झपकी आ गई और अनियंत्रित वाहन आगे चल रहे एक ट्रेलर में पीछे से जा घुसा. यह भी पढ़ें: Lucknow Hit-and-Run Horror: लखनऊ में स्कूल फेयरवेल से लौट रहे छात्र ने पैदल यात्रियों को रौंदा, 6 साल के मासूम की मौत (Watch Video)

टक्कर इतनी तेज कि कार के उड़े परखच्चे

चाकसू थाना प्रभारी मनोहर लाल मेघवाल ने बताया कि भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और शव वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गए. हादसे में एक महिला सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया.

चाकसू में कोटा-जयपुर हाईवे पर कार ट्रेलर से टकराई

मृतकों की पहचान और प्रशासनिक कार्रवाई

पुलिस ने मृतकों की पहचान रेशमा श्रीवास्तव (पत्नी अखिलेश श्रीवास्तव), पीयूष राय (पुत्र राजेश राय), रजक राहुल (पुत्र बबलू रजक) और चालक अनुराग के रूप में की है. पांचवें मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस ने सभी शवों को चाकसू उप-जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

दुर्घटना पुलिस स्टेशन (द्वितीय) के जांच अधिकारी जय सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. परिजनों के जयपुर पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के तुरंत बाद नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया. सूचना मिलते ही चाकसू थाना पुलिस और दुर्घटना राहत टीमें मौके पर पहुंचीं। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाकर किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका. पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है कि क्या हादसे के पीछे तेज रफ्तार या तकनीकी खराबी जैसा कोई अन्य कारण भी था.